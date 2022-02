Marisa Villafranca (Asociación Contra el Cáncer): “Hay más síntomas ansiosos y de soledad en pacientes con cáncer”

Marisa Villafranca Iturre, coordinadora de programas de la Asociación Española contra el Cáncer, insiste en que una de las principales metas para luchar contra esta enfermedad es la prevención y establecer hábitos de vida saludables: ejercicio, evitar el tabaco y participar en los programas de detección precoz.

¿Cuál es la situación de los pacientes con cáncer ahora?

Es un grupo de población al que la pandemia le afecta doblemente. Están pasando por el proceso oncológico, con todo lo que supone de miedos, preocupaciones e inseguridad por los tratamientos, efectos secundarios, etc., y a ello se suma el miedo al covid. Son personas más vulnerables.

¿Tienen peor pronóstico con la covid?

No, pero si están en tratamiento de quimioterapia están más inmunodeprimidos. Tienen que ser más prudentes. La pandemia nos está causando a todos más aislamiento social y menos contacto con nuestros seres queridos y amigos. A los pacientes oncológicos, en los que el apoyo y acompañamiento es muy importante, les está afectando mucho.

¿La situación influye más en el terreno psicológico o hay problemas de atención?

Una vez que los pacientes están en fase de tratamiento se están aplicando con normalidad. No hay retrasos en quimioterapia o radioterapia, por ejemplo. Sí acusan más dificultades para acceder a la consulta de Primaria como nos pasa a todos.

¿Pero ven retrasos diagnósticos por la falta de acceso?

Se está viendo que hay diagnósticos en fases un poco más tardías pero por varios motivos: quizás el acceso y también porque muchos pacientes han tenido miedo de acudir por temor al contagio. Se juntan varios factores. Pero en algunos casos sí hemos visto diagnósticos que podían haberse detectado antes.

¿Los pacientes de cáncer se han sentido olvidados?

Los que están en tratamiento activo han seguido su curso y no lo han sentido. Creo que ese miedo ha podido estar más presente en personas que todavía no han llegado o que han terminado tratamientos y están en fases de revisiones. Es un miedo a que por el coronavirus no se les vea. Pero creo que pacientes en tratamiento no ha sido así.

¿Y para la atención psicológica?

Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, pusimos en marcha un programa de triaje por el que los psicólogos llamamos a todos los pacientes con primera consulta en oncología. Realizamos una valoración telefónica para ver las necesidades emocionales que tienen los pacientes, les informamos de que existe el servicio de psicooncología y hacemos las derivaciones necesarias.

¿El servicio se sigue manteniendo con personal de la AECC?

Sí. Estamos cinco psicólogos que atendemos el Hospital de Navarra, el Reina Sofía y la unidad asistencial en San Juan de Dios en Tudela. La valoración de la nueva consulta es muy positiva. Pueden contar con este servicio a lo largo de todo el proceso.

¿Qué problemas suelen referir cuando llegan a la consulta?

Hay más presencia de sintomatología ansiosa y de soledad. Lo estamos acusando en las consultas. Cubrir la necesidad de que te den un abrazo y estén contigo es más complicado en la pandemia.

¿Qué porcentaje de pacientes pueden necesitar una atención psicológica?

Aproximadamente un 30% a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.

¿Se suele traducir en problemas que requieren, por ejemplo, medicación añadida?

No. La mayoría de los pacientes y familiares que vemos son por procesos de adaptación. Pueden tener sintomatología ansiosa o depresiva pero no con patologías. Hay momentos de mayor nivel de ansiedad, miedo, irritabilidad, inseguridad que requieren una intervención profesional.

¿Un abrazo no quita el dolor, o sí?

Igual no quita el dolor pero tener alguien al lado que te dé la mano tiene un valor importante para estos pacientes.