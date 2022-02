Remírez confía en que la mascarilla en exteriores y las restricciones en Navarra se mantengan el menor tiempo posible

Javier Remírez ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que el último informe epidemiológico refleja que la semana pasada la incidencia descendió por cuarta semana consecutiva, con un 27% menos de los caso que la semana precedente. "En esta semana llevamos una reducción que supera el 40%, de lo cual hacemos una valoración positiva, porque la incidencia acumulada está descendiendo en todos los grupos de edad, especialmente en los menores de 15 años, donde en las primeras semanas del año se había producido una mayor incidencia", ha afirmado. La práctica totalidad de los casos corresponde a la variante Omicron.

También ha hecho el consejero una valoración positiva del proceso de vacunación. A cierre de enero, más del 90% de la población de más de 5 años ha recibido alguna dosis, el 85% de la población de más de 5 años tienen una vacunación completa y el 48% tiene ya la dosis de refuerzo.

"Esta vacunación ha impactado directamente en la situación de la pandemia ya que muestra una efectividad del 91% para prevenir hospitalizaciones por Covid, que es del 95% con dosis adicional. Se considera por parte de los expertos sanitarios que la vacunación ha prevenido más de 190.000 infecciones, 10.000 ingresos hospitalarios, 1.100 ingresos en UCI y 1.600 defunciones por Covid", ha explicado Remírez.

Así, el consejero ha incidido en la importancia de la vacunación para "aliviar la presión asistencial", en estos momentos 228 pacientes, 25 en UCI, un descenso respecto al pico de 256 pacientes de la semana pasada. "Es una reducción sensible aunque todavía tenemos que consolidar esta reducción y esa es la línea que justifica y motiva el mantenimiento de las medidas hasta el 14 de febrero", ha indicado.

Respecto a la prórroga del uso de mascarillas en exteriores, convalidada el martes por el Congreso de los Diputados, Javier Remírez ha afirmado que "somos solidarios con esa medida, nos gustaría que el mantenimiento de esta medida, como de las medidas que corresponden a Navarra, se mantengan el menor tiempo posible". "Creemos que una estrategia prudente es la estrategia acertada, se ha demostrado en la gestión de la pandemia, y apostamos porque esa medida se pueda revisar lo antes posible siempre vinculada a la evolución de la pandemia, como también en nuestro caso haremos conforme se vaya acercando la fecha del 14 de febrero, aunque nos quedan situaciones como la presión hospitalaria a valorar, para flexibilizar o directamente suprimir estas medidas preventivas", ha afirmado.

Javier Remírez ha precisado que el uso de las mascarillas en exteriores es "una cuestión que también se trata en el Consejo Interterritorial y desde una estrategia prudente iremos viendo cómo va la evolución para, en cuanto sea posible, flexibilizar esa medida". "Apostamos por un criterio de prudencia. Está claro que en el ámbito exterior, cuando no existe situación de aglomeración o se cumplen las distancias de seguridad es posible no utilizar la mascarilla. Conforme vayamos avanzando en la reducción de incidencia y sobre todo vayamos reduciendo lo relativo a la presión asistencial, seremos coherentes con plantear escenarios de flexibilización tanto en el ámbito de nuestra competencia como también en el ámbito del Estado, pero desde la prudencia", ha insistido.

Sobre si se está sancionando a las personas que no llevan mascarilla, Javier Remírez ha explicado que "semanalmente tenemos una reunión de coordinación del ámbito policial con las distintas fuerzas policiales presentes en la Comunidad y sí, a la semana siempre hay alguna actuación sancionadora, pero siempre se apuesta lógicamente por el ámbito pedagógico previo a que se pueda poner encima de la mesa una sanción". "Actuar con equilibrio, inteligencia y proporcionalidad da mejor resultado", ha indicado.

DICE QUE "ENTIENDE" LA SITUACIÓN DE LOS HOSTELEROS

Respecto a laen protesta por las restricciones , Javier Remírez ha señalado que "el criterio del Gobierno siempre ha sido igual ante toda la pandemia, tratamos de mantener un equilibrio entre la protección de la salud pública, por un lado, y el mantenimiento del máximo grado de actividad social y económica por otro, siempre priorizando el ámbito de la salud pública". "Los datos nos dicen que llevamos cuatro semanas de reducción de las infecciones, que ya hay una tendencia claramente descendente en la presión hospitalaria. Por tanto, cuando se pueda confirmar que se puedan flexibilizar, si no eliminar las medidas -se procederá a ello-. No está nada decidido, no somos capaces de ver cómo van a evolucionar los próximos días, no está decidido qué vamos a hacer a partir del día 14, ni mucho menos la extensión de las medidas a todo el mes", ha asegurado.