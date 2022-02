Lejos de celebrar que la sexta ola de la pandemia parece claudicar, a pesar de que los contagios siguen siendo muy elevados, Carmen Ezpeleta Baquedano se centra más que nunca en el día de mañana. Su labor al frente del laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Navarra le lleva a ser práctica y a intentar estar preparada, junto con todo su equipo, para lo que pueda llegar. Por eso, tras bajar el ritmo en la realización de PCR como consecuencia del cambio de protocolo que realizó Salud para priorizar las pruebas en casos más graves y vulnerables, se han centrado en vigilar detenidamente más muestras, además de continuar con los análisis. La BA2, una versión de ómicron que, al parecer, es 1,5 veces más transmisible, ha causado un incremento notable de casos en Dinamarca y circula ya por Europa. También se han detectado los primeros casos en España pero de momento en Navarra no ha habido ninguno.

La nueva variante BA2 se está extendiendo muy rápido.

Hace tiempo que estamos vigilando para intentar detectarla. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún caso. Todos los días analizamos 96 cepas completamente. Tenemos ganas de conocerla.

¿Llegará a Navarra?

Creo que sí, si se difunde tan rápido como dicen. Así ha sido en Dinamarca. Parece que no es grave porque los daneses están reduciendo las medidas restrictivas pero se transmite más rápido. Todavía no la conozco para decir cómo será.

¿Pero se trata de una variante de la ómicron?

Sí, eso es. La ómicron tiene las variantes BA1, BA2, BA3... pero preocupa la BA2, a la que llaman la silenciosa aunque se diagnostica igual, por su rápida expansión.

¿Cuando llegue a Navarra ocurrirá como con ómicron que comió el terreno a la variante delta?

Es posible. Sin embargo, estamos en un momento de la ola de bajada. En diciembre estaba subiendo con la delta y llegó la ómicron, que ocupó casi todo el espacio. Ahora es un momento de bajada. No es una situación similar.

¿Se puede llegar a saber cómo se comportará en esta situación?

No creo que nadie lo sepa. No sabemos qué va a pasar. Voy estudiando qué ocurre en países como Dinamarca o Inglaterra y no les veo preocupados aunque están menos vacunados que nosotros. Si hay otra ola espero que no sea por la BA2 aunque no lo sabemos.

¿Entonces esto no se acaba?

Yo creo que no. Puede surgir cualquier cosa. La verdad es que no tenemos ni idea. Ojalá se acabe pero no lo sabemos. Tendremos que acostumbrarnos pero me temo que este año no creo que sea para fiestas.

¿No descarta nueva olas?

No, para nada. Otra cosa es que ahora tengamos un momento con menos casos. Pero no descarto que haya otra ola en ningún caso y los microbiólogos estamos trabajando día a día para detectar lo antes posible.

Ahora han bajado el ritmo de PCR ¿Cuántas hacen al día?

Unas 800 o mil. Llegamos a superar las 3.000 y casi 4.000 diarias. Pero ahora nos centramos en la vigilancia de las variantes. Nos preocupa mucho. Si hace falta hacer más PCR, las haremos pero realmente nos preocupa más la aparición de nuevas variantes.

¿Puede llegar alguna variante diferente que escape a la protección de la vacuna?

Existe esa posibilidad. Cualquier día puede llegar una nueva variante y por eso estamos vigilando. Ahí tenemos mucho trabajo. Estudiamos las variantes que hay en Navarra cada día. Si nos llega otra variante nos puede llevar a otra ola.

Tras dos años seguimos viviendo en la incertidumbre...

La verdad es que no veo el horizonte todavía. Ojalá pasen dos o tres meses en los que no haya nada más.

Hay expertos que dicen que cuando baje la ola de ómicron la pandemia estará en su fase final ¿Qué opina?

No creo. No tengo ningún motivo para pensar en que esté en su fase final. No sé si va a haber una séptima ola.

¿Se están aventurando?

Todo dependerá de si llega una nueva variante, de si es muy invasiva, de la rapidez del contagio, de la susceptibilidad de las personas... Las vacunas no sirven para evitar todas las infecciones sino que las evitan en un 63%. Hay casi un 40% que puede coger la infección. Ahora mismo estamos bajando y tengo la impresión de que la BA2 no creo que pueda causar una ola ahora. ¡Pero...!

Nadie esperaba una ola con tantos afectados ¿Cómo ve que evoluciona la pandemia?

Sin la vacuna la mortalidad sería terrible. No sé qué hubiésemos hecho.

¿Entonces no es que las nuevas variantes sean menos agresivas sino que estamos más protegidos?

Sí. Estamos más protegidos. No creo que la ómicron sea menos agresiva. Si no llegamos a estar vacunados casi todos la situación habría sido muy distinta.