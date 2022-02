Hosteleros, al Gobierno de Navarra: "Nos estáis matando suavemente"

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) ha puesto en marcha una campaña en defensa de los pequeños negocios de hostelería, "que en estos momentos ven seriamente afectada su actividad, lo que se suma a anteriores restricciones y cierres" y en la que dedica al Gobierno de Navarra la canción 'Killing Me softly' (Matándome suavemente).

De esta manera, recuerdan al Ejecutivo que "sus actuaciones tienen consecuencias graves en muchos negocios, que los están matando a cámara lenta y que estos no tienen por qué ser los pagadores de la crisis sanitaria", según ha explicado este martes ante los medios de comunicación Edurne Balenciaga, del bar Zazpi Kaldera en la calle Calderería.

ANAPEH pedirá a todos los establecimientos hosteleros que pongan la canción en sus locales a modo de protesta, lo que irá acompañado de carteles en los que se indica que desde marzo de 2020 el sector ha estado 102 días cerrado por decreto y que ha soportado otros 459 días con restricciones de diferente índole: aforos, horarios, distancias o prohibición de consumir en barra.

La protesta pretende llamar la atención "con elegancia, sin estridencias, pero de forma contundente", sobre el hecho de que el sector hostelero –y también el cultural y de ocio- se ha convertido en la solución a la pandemia, cuando todo el mundo sabe que los contagios se están produciendo, y se han producido, en muchos otros ámbitos.

Las medidas vigentes en la actualidad, como el cierre de barras, distancias y limitación de horario, "hacen prácticamente imposible la viabilidad de muchos negocios, de manera especial los más pequeños y vulnerables, los que sostienen economías familiares y a muchos trabajadores y trabajadoras".

Los hosteleros no confían en el levantamiento de las medidas restrictivas el próximo 14 de febrero "al igual que tampoco confiábamos en el 1 de febrero". "No existe optimismo en el sector, ya que el Gobierno se reúne con nosotros y nos dice que sí, pero en realidad no nos escucha", ha declarado Nerea Sáez, hostelera del bar Terminal de Calderería.

"En nuestro bar entran 78 personas y ahora estaremos en 40. Para que entendáis, nosotras compramos para nochevieja y todavía lo estamos gastando", ha señalado. "En esta calle el Suberri ya cerró y es posible que, si seguimos así, otros dos tengan que cerrar", ha añadido.

Sáez ha denunciado que el Gobierno de Navarra anunció que todas las restricciones irán acompañadas de ayudas, "pero luego no es así".

"Quienes permanecen abiertos, necesitan disponer de personas que controlen el aforo, aún ganando mucho menos dinero, que estén continuamente diciendo a la clientela que permanezca sentada, que se esté quieta, lo que está acarreando no pocas situaciones de tensión y pérdida de clientes", ha lamentado Balenciaga.

En esta línea ha criticado que los clientes "no comprenden la situación de estrés a la que están sometidos camareros y camareras, que durante la pandemia han debido sumar a su actividad la de ser policías dentro de sus propios establecimientos".

"La hostelería está harta, pero no sólo de las restricciones. En muchos momentos a lo largo de estos dos años ha habido comprensión hacia las medidas decretadas, pero lo que no se puede comprender es que estas medidas no hayan llevado aparejadas compensaciones por el cierre y por la limitación de actividad", ha declarado.

La portavoz de ANAPEH ha apuntado que "solo las protestas y plantarse en la calle ha llevado a las instituciones a mover ficha en este sentido y lo ha hecho, recordémoslo, con convocatorias complicadas que han dejado a mucha gente fuera".