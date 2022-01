Geroa Bai y EH Bildu creen que puede haber acuerdo sobre el Convenio Económico

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz , ha citado esta semana a sendas reuniones a representantes de Geroa Bai EH Bildu para buscar un acuerdoque el Gobierno tuvo que retirar del pleno del Parlamento al no tener garantizados los apoyos necesarios.

Geroa Bai se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de un acuerdo esta misma semana y EH Bildu ha señalado que "hay una posición en la que podemos llegar a un punto de encuentro".

El Gobierno de Navarra también ha contactado con Navarra Suma para abordar esta cuestión. Inicialmente, este lunes por la mañana, el parlamentario de Navarra Sumaha explicado que por el momento el Gobierno no se había dirigido a Navarra Suma, por lo que prefería no explicar cuál era la posición de su coalición respecto a un posible acuerdo para aprobar la ley. No obstante, según han explicado posteriormente desde Navarra Suma, el Gobierno ya ha contactado con el líder de la coalición, Javier Esparza.