La periodista de Diario de Navarra Paloma Dealbert, galardonada en los Premios Solidarios ONCE Navarra

Paloma Dealbert, Xabier Luna, Eroski S. Coop y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, ha sido nombrados los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Navarra ‘Edición Especial 2021’. ASVONA,, Xabier Luna, Eroski S. Coop y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, ha sido nombrados los ganadores de los

Los Premios Solidarios ONCE Navarra ‘Edición Especial 2021’ pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

LOS GALARDONADOS

Paloma Dealbert, en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación. El jurado le reconoce su artículo “Voluntarios navarros: dedicar el tiempo libre a los demás”, publicado por ‘Diario de Navarra’; brindando la oportunidad de dar visibilidad y voz al movimiento del voluntariado, además de reconocer su implicación y dedicación. , en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación. El jurado le reconoce su artículo “Voluntarios navarros: dedicar el tiempo libre a los demás”, publicado por; brindando la oportunidad de dar visibilidad y voz al movimiento del voluntariado, además de reconocer su implicación y dedicación.

En la modalidad de Persona Física de la Comunidad foral que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todas aquellas personas que luchan por ganarse un lugar en la sociedad, el galardonado es Xabier Luna. El jurado ha valorado su labor y su dedicación para contribuir sensibilizando a las futuras generaciones sobre la realidad que hay más allá de la sociedad en la que vivimos.

ASVONA, ha sido galardonada en la modalidad de Institución, organización, entidad, ONG. El jurado ha reconocido su labor solidaria durante los 31 años de dedicación y la importancia de la prestación de sus servicios para el pueblo navarro; por la difusión, organización y formación del voluntariado deportivo en nuestra Comunidad.

En la categoría de Empresa, la galardonada ha sido Eroski S. Coop. El jurado ha valorado el esfuerzo para lograr sus objetivos marcados en relación con la solidaridad y la promoción asistencial.

En la modalidad de Administración Pública, el Premios Solidarios es para el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, por la creación de “Navarra de Colores/Nafarroa Koloretan”. El jurado premia un proyecto que favorece la igualdad de oportunidades, puesto que la población migrante es mayoritariamente joven “lo que genera riqueza y empleo”. Destaca también lo importante que es la aportación de las mujeres migrantes en lo relativo a la natalidad. La migración es riqueza social, cultural y económica, y es un factor de convivencia.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Comunidad Foral de Navarra ‘Edición Especial 2021’ estuvo compuesto por Mª Pilar Herrero, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Navarra, Valentín Fortún, delegado territorial de la ONCE en Navarra, Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE, Mª Luz Sanz, presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN), Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Patxi Pérez, presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Marisol Villar, presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, María José Merino, consultora de Inserta Empleo-Fundación ONCE- Navarra y Unai Vinós, director territorial Zona Norte Ilunion.

La entrega de estos galardones tendrá lugar en una gala que se celebrará el próximo día 17 de febrero, en Civivox Iturrama, a las 19.00 horas.