El Gobierno prevé pedir certificado covid en hostelería y cultura la próxima semana

Navarra pretende sumarse en los próximos días a las comunidades que exigen pasaporte o certificado covid para acceder al interior de determinados locales públicos, con el fin de parar los contagios que en la última semana se han duplicado. El Gobierno foral prevé que a lo largo de la próxima semana este certificado sea necesario para acceder al interior de la hostelería, el ocio nocturno o a las actividades culturales, aunque todavía no ha concretado en qué locales se exigirá. Además, cuando apruebe esta iniciativa deberá pedir el aval del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

La intención del Ejecutivo navarro, como ayer avanzó su portavoz, Javier Remírez , es abordar primero esta actuación con los sectores afectados. Así lo harán hoy, reuniones en las que especificarán dónde y de qué manera se exigirá el certificado. Apuntó que quieren que se solicite en espacios con menor ventilación y donde es mucho más difícil cumplir las medidas preventivas de distancia social y mascarilla, ya que en lugares “más abiertos, el riesgo disminuye”. Van a “hilar fino”, aseguró. Así lo espera la hostelería navarra, que es partidaria de que se aplique esta medida en su sector de modo similar a como quiere hacerlo Euskadi: en el ocio nocturno y en restaurantes con más de 50 comensales.

El Ejecutivo ha estado analizando cómo se aplica el certificado covid en Baleares y Galicia, que contó además con el aval del Tribunal Supremo. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo que las CC AA tienen un “camino abierto” para exigir el certificado tras esa resolución.

MEDIDA PARA NO VACUNADOS

Remírez sí recalcó que las restricciones que quieren poner en marcha no afectarán al conjunto de los ciudadanos, sino a quienes no se han vacunado, al ser la población que tiene “mayor riesgo de contraer la enfermedad”, algo que les afecta a ellos, pero también a los demás, subrayó.

Sostiene que el certificado covid es la medida “más eficaz”, porque diferencia a quien esté vacunado y al que no. Animó por tanto a quienes no están vacunados a hacerlo (son el 10% de los mayores de 12 años, unas 50.000 personas). También pidió que acudan los que sean citados para la tercera dosis. Recalcó que en este momento no hay un solo caso de covid en residencias y centros geriátricos.

Insistió en las medidas tendrán más en cuenta la presión hospitalaria que la incidencia.

MENORES DE 11 AÑOS

El Gobierno navarro no prevé medidas específicas para los niños de hasta 11 años, sólo espera que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorice que puedan recibir las dosis para vacunarlos.