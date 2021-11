Maya: "No sé si es necesario o no el pasaporte Covid, pero la práctica va a ser muy complicada"

considera "muy difícil" que los bares puedan poner en práctica la exigencia de pasaporte Covid a sus clientes, si bien ha afirmado que "siempre he respetado" las decisiones adoptadas por Salud. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha insistido este jueves en quea sus clientes, si bien ha afirmado que "siempre he respetado" las decisiones adoptadas por Salud.

Maya ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicado, que, "siendo prácticos, no me imagino a una persona que tiene un bar y que cuando entra alguien a tomar un pincho con una caña le pida el pasaporte Covid". "Eso se puede hacer en un lugar público, se puede hacer en una discoteca, que es más grande, hay una entrada, hay un control de acceso. Ahí sería un poquito más viable, pero en una hostelería convencional lo vería muy difícil y más o menos coincide con lo que han dicho los propios hosteleros", ha apuntado.

El alcalde ha señalado que es una cuestión "de sentido común". "Yo no lo digo desde un punto de vista estrictamente sanitario, yo no sé si es necesario o no el pasaporte Covid, pero la práctica va a ser muy complicada. ¿Cómo lo haces? ¿Cuando vas a pedir el pincho tienes que enseñar el pasaporte? Yo lo veo muy complicado de aplicar", ha indicado.

Sobre la situación epidemiológica, Maya ha afirmado que "lo primero que hay que hacer es medir muy bien los efectos que tienen los contagios en la presión sobre los hospitales". "Parece que también está subiendo un poco, pero muchísimo menos que lo que pasaba antes. Seguramente será el momento de establecer unos parámetros mucho más directos. Como la gente está vacunada en su inmensa mayoría, probablemente aunque haya más contagios los efectos sanitarios no sean graves. He respetado siempre todo lo que ha dicho sanidad, pocas veces me habrán visto criticarlo, pero intento tener sentido común a la hora de interpretar esas normas sanitarias como la perciben los ciudadanos y como les afecta a los ciudadanos", ha afirmado.

En todo caso, Maya ha reconocido que está "preocupado porque está subiendo y eso es muy mala noticia, pero por otro lado, vamos a tener confianza en que sigue siendo posible atender a las personas que enferman y que tienen que estar ingresadas".

Sobre el hecho de que Navarra sea la comunidad con más incidencia de Covid-19, Maya ha indicado que "con este asunto de repente eres la mejor y al cabo de un mes estás en la cola, a nivel de países también". "Nos han puesto países como ejemplo. Se decía a ver si aprendemos de Israel y luego al poco tiempo tuvieron un problemón. Este maldito virus yo no sé qué vida lleva pero están pasando cosas muy extrañas", ha indicado.

Por ello, Maya no cree que haya "una razón para que en Pamplona o en Navarra hagamos nada diferente a lo que hacen los demás, es más, creo que las personas de Pamplona en una inmensa mayoría están siendo responsables". "Yo voy por la calle y veo muchísima mascarilla aunque no fuese estrictamente necesaria, no creo que haya una relación causa efecto. Yo creo que este virus tiene un comportamiento que algún día se sabrán las razones de que sea tan difícil controlarlo", ha apuntado.