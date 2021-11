El Gobierno de Navarra modificará el impuesto de Plusvalía Municipal

modificación en el Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como el impuesto de Plusvalía Municipal. El Gobierno de Navarra va a impulsar una, conocido como el impuesto de Plusvalía Municipal.

tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la Ley Estatal reguladora del Impuesto de Plusvalía Municipal. Esta decisión llegareguladora del Impuesto de Plusvalía Municipal.

Esta modificación establecerá que cuando el incremento del valor real del terreno sea inferior a la base imponible, calculada por el método de estimación aplicando unos coeficientes sobre el valor catastral, se tomará como base imponible el importe del incremento real.

La decisión ya ha sido trasladada por parte de Hacienda Foral de Navarra, tanto a Administración Local, como a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con quienes se han analizado los detalles de la modificación.

El siguiente paso será su aprobación por el Gobierno de Navarra y la remisión al Parlamento para su aprobación y posterior entrada en vigor.

En este sentido, hay que tener en cuenta que mientras no se apruebe esa modificación legal la actual normativa navarra de Plusvalía Municipal sigue vigente, ya que no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional y no es idéntica a la ley estatal.