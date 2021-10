Chivite habla de "espantada" de Navarra Suma y dice que hablará con EH Bildu para los Presupuestos

Ha expuesto la presidenta que "hubo unas propuestas verbalizadas por parte de Bildu, que vamos a seguir trabajando porque lo importante es sacar los Presupuestos adelante".

NO HA HABIDO OTRO CONTACTO CON NA+

Chivite ha precisado que, tras el breve encuentro con Navarra Suma el pasado miércoles , "no ha habido ningún otro contacto, se levantaron y se marcharon". "De esos doce puntos, hay alguno en el que sí podemos estar de acuerdo", ha comentado, para añadir que "hay otro punto que le indicaba al Gobierno que tenía que no cumplir con la ley y no lo vamos a hacer". "En algunas cosas puede haber puntos de acuerdo pero se quedaron en el primer punto, se levantaron y se fueron", ha insistido.