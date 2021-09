El Gobierno estudia crear un medio de comunicación público navarro

El Gobierno estudia crear un medio de comunicación público en Navarra. Así lo ha afirmado esta mañana uno de los socios del Ejecutivo, Podemos, cuyo portavoz Mikel Buil, ha dicho que pedirán en el Parlamento que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Javier Remírez, detalle los pasos que ha dado para cumplir el acuerdo programático en el que Podemos solicitaba, ha señalado, “la creación, el estudio de un medio público de comunicación” para Navarra. “Una competencia está recogida en la LORAFNA y en la que sabemos que se está trabajando por parte del consejero. Veremos en qué punto está el estudio sobre la viabilidad de ese medio”.

Qué medio quiere Podemos

Podemos defiende que sea un medio “principalmente digital”. “No estamos proponiendo un gran dispendio como lo pueden tener otras comunidades en relación a un medio público, pero sí un medio de comunicación oficial que de alguna manera evite la proliferación de las llamadas fake news y favorezca una mejor comunicación política en nuestra comunidad”.

Este periódico ha preguntado a Buil qué aportaría un medio creado y controlado por los políticos. “Esto no es un medio de comunicación controlado por los políticos. Ese es el miedo que tienen algunas empresas corporativas. No, no se trata de eso”, ha respondido. “No van a ser los políticos los que redacten, van a ser profesionales. Van a estar los métodos de selección de mérito y capacidad. No es un medio político, es un medio público, esa es la diferencia y lo que cuesta entender. Un medio público da información contrastada de la que ustedes se van poder valer para hacer su trabajo”, ha dicho a los periodistas.