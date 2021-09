Navarra Suma: "Crear un medio público es lo que falta para convertir Navarra en Venezuela"

convertir a Navarra en Venezuela o Navarra en algo parecido a Cuba”, ha respondido. “Me parece lamentable que si quiera se genere ese debate. Creo que los medios de comunicación que hay en Navarra son conocidos por parte de todos, se respeta la libertad”. El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que el Gobierno de Navarra estudie la creación de un medio público en la Comunidad foral . “Creo que ya es lo que falta para”, ha respondido. “que si quiera se genere ese debate. Creo que los medios de comunicación que hay en Navarra son conocidos por parte de todos, se respeta la libertad”.

“Me parecería intentar manipular, intentar retorcer la libertad de prensa en Navarra generar un medio de comunicación desde el propio Gobierno. Me suena a Venezuela, me suena a Cuba y creo que la sociedad navarra no se lo merece”, ha reiterado.