Esparza dice que "nadie se cree" el llamamiento de Chivite al diálogo sobre Presupuestos y afirma que "eligió a Bildu"

"Que no haga teatro, está de la mano de EH Bildu y en manos de EH Bildu. Lleva así toda la legislatura, Bildu está cómodo con Chivite, saca todo lo que quiere y además nos excluye a nosotros, es la foto de lo que está ocurriendo políticamente en Navarra", ha afirmado Esparza, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

El portavoz de Navarra Suma ha señalado que el año pasado ofreció a María Chivite "apoyar el Presupuesto y le garanticé estabilidad hasta 2023 para que siguiera siendo presidenta, con una única condición, que no hubiera un acuerdo con EH Bildu, porque no es bueno para Navarra ni desde el punto de vista ético ni económico, y Chivite decidió pactar con Bildu los Presupuestos de 2021". "Chivite va a seguir haciendo lo que le digan Pedro Sánchez -presidente del Gobierno de España-, Arnaldo Otegi -EH Bildu- y Andoni Ortuzar -PNV-. Son los que van marcar la política de Navarra", ha afirmado.

Javier Esparza ha insistido en que "en 2021 ofrecimos aprobar Presupuestos y estabilidad hasta 2023 y ella eligió a Bildu, por eso digo que es presidenta de un Gobierno con EH Bildu".

Respecto al balance que ha ofrecido la presidenta ante el inicio del curso político, Esparza ha afirmado que "hay 8.500 desempleados más en Navarra desde que ha llegado este Gobierno con EH Bildu". "Creo que la presidenta no ha dicho nada nuevo. Más de lo mismo. He visto a una presidenta agotada, que no tiene un proyecto claro para Navarra, que no es capaz de presentar y plantear un proyecto ilusionante, he visto hasta una presidenta temerosa", ha asegurado.