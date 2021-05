Las familias afirman que la jornada continua escolar ya “no tiene razón de ser”

Actualizada 25/05/2021 a las 06:00

El protocolo para el próximo curso elaborado por el departamento de Educación del socialista Carlos Gimeno tiene enfrente a las federaciones de padres y madres de Navarra. Herrikoa (apymas de escuela pública), Sortzen (apymas de centros públicos del modelo D), Britila (British-PAI) y Concapa (confederación católica de apymas, con presencia mayoritaria en la concertada) se han unido para denunciar que el documento de Educación no recoge “prácticamente” ninguna de las aportaciones de las familias. Y para afirmar que la jornada continua escolar del presente curso ya “no tiene razón de ser en la situación actual”.



El protocolo de Educación mantiene esta jornada continua para el arranque del próximo curso en Infantil, Primaria, Secundaria y FP. Centros públicos y concertados. No obstante, el Gobierno foral permitirá que cada centro pueda regresar a la jornada que tenía antes de la pandemia, siempre que la situación epidemiológica lo permita. Para abordar esa posible vuelta habrá dos plazos: la primera quincena de octubre y la primera quincena tras las Navidades.



María Rodríguez Morán (Herrikoa), Marta Diez Napal (Sortzen), María García Flecha (Britila) y Teresa Mòdol Betriu (Concapa) comparecieron este lunes ante los medios de comunicación en el Espacio Cultural de Ansoáin. Mòdol y Diez leyeron en castellano y euskera un manifiesto conjunto en el que las familias solicitaron que el próximo curso los centros escolares retomen la jornada que tuvieran con anterioridad a la covid. En ese sentido, recordaron que para realizar el cambio de jornada “ya existe una regulación donde la comunidad educativa de cada centro es la que tiene la potestad de decidir”.



Las federaciones de padres y madres aseguraron no mostrarse partidarias de ningún tipo de jornada, continua o partida, pero sin embargo dejaron claro que la continua que se estableció para el 2020-2021 por la covid ya “no tiene razón de ser” de cara al próximo curso. “Fue una jornada adaptada a las circunstancias en un momento de incertidumbre total. Era imprescindible garantizar la educación presencial y se buscó una fórmula donde los desplazamientos al centro educativo fueran los más reducidos. Desde las federaciones apoyamos dicha medida puesto que desconocíamos cómo influiría la covid en nuestros menores y en el conjunto de las aulas”, expusieron Diez y Mòdol. Pero el escenario ha variado, según prosiguieron: “Hoy tenemos muchos más datos, sabemos cómo controlar la expansión del coronavirus (ventilación, mascarilla, higiene de manos). Ya no nos enfrentamos a un escenario de absoluta incertidumbre y desde Salud afirman que para la primera quincena de agosto habremos alcanzado la inmunidad de rebaño”. A juicio de las federaciones, “la jornada escolar no es un factor que, en sí mismo, influya de manera positiva o negativa en la gestión de la pandemia”. Y subrayaron que, en otras comunidades que mantuvieron la jornada partida este curso, “la incidencia de la covid no ha sido ni mayor ni menor”. “Así mismo, nuestros hijos e hijas han realizado actividades extraescolares sin mayor repercusión en infección y propagación del virus”, ahondaron.

CONCILIACIÓN "IMPOSIBLE"

De cara a los posibles cambios de jornada con el próximo curso ya en desarrollo, Educación ha diseñado dos escenarios. El primero, en niveles de alerta 1 y 2 y si las autoridades sanitarias lo permiten, se podría pasar a jornada continua con extraescolares organizadas por los centros los lunes, martes y jueves, finalizando, como máximo, a las 17.00 horas. El segundo escenario, también bajo autorización sanitaria, sería en nueva normalidad: poder volver a la jornada anterior a la del actual curso, con actividades extraescolares y demás servicios de forma normal.



Los planes descritos no satisfacen a las familias, que dicen no entender “cuál es la diferencia desde el punto de vista sanitario” entre ambas opciones. Por otro lado, reniegan de la “nueva jornada continua impuesta” con extraescolares tres tardes por semana. “Se deja a la absoluta discrecionalidad de los centros qué tipo de actividades organizar y en ningún caso se garantiza la atención de todo el alumnado, dejando de lado la conciliación familiar. Si ya hemos hecho un Tetris durante este curso para poder conciliar, el próximo curso va a resultar prácticamente imposible”, avanzaron las federaciones, para considerar una “quimera” pretender que las familias modifiquen los horarios en mitad del curso.

