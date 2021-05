Principales medidas del protocolo sanitario y escolar para el curso 2021-22

Actualizada 20/05/2021 a las 20:40

Navarra mantiene la bajada de ratios y refuerzos covid

Navarra mantendrá para el próximo curso los refuerzos educativos aplicados, dejando la ratio de 20 escolares en Educación Infantil (y no 25), tal y como ha realizado este curso. Ayer el Ministerio de Educación acordó que las CCAA podrán volver al número de alumnos por clase de antes de la pandemia, pero deberán hacer un “esfuerzo conjunto” y mantener a los profesores contratados de refuerzo durante la pandemia. Y Navarra ha decidido seguir con la reducción.

En Educación Infantil estas medidas se concretan en que aquellos centros educativos, tanto públicos como concertados, en los que la ratio sea superior a 20, Educación facilitará un docente adicional por cada grupo de más que se obtenga de aplicar la ratio de 20 alumnos/aula.

En Educación Primaria se facilitará un apoyo a los centros públicos de un tercio de jornada docente porcada grupo de más que se obtenga de la aplicación de la ratio 20 estudiantes por aula. En los centros concertados, este apoyo será de un 10% de jornada docente.

En los IES, IESO, centros de Formación Profesional y Escuelas de Artes, se dotará de un apoyo equivalente a un cuarto de jornada por cada 12 unidades, hasta alcanzar el máximo de un profesor por centro. En los centros concertados que imparten este tipo de enseñanzas el apoyo será de dos horas por cada 12 unidades con un máximo de un profesor.

Seguirán los grupos estables de convivencia en el aula

Para el próximo curso se mantiene la consideración de grupos de convivencia estable de todos los grupos de Infantil y Primaria, a fin de garantizar la movilidad del alumnado en el aula y la puerta en práctica de programas educativos que así lo requieren. El departamento entiende que mantener los grupos estables de convivencia permiten recuperar las metodologías de trabajos cooperativos que se venían desarrollando cada vez más antes de la pandemia. Eso sí, el protocolo contempla flexibilizar el uso de aulas de desdoble y la posibilidad de una organización diferente en las escuelas rurales. “Entendemos que a costa de perder la consideración de contacto estrecho al considerar a toda la clase como uno cuando hay un positivo ganamos el no tener que fiscalizar la movilidad en el aula. Hay más libertad de movimiento de los alumnos, sobre todo en los grupos de 5º y 6º de Primaria, que aún son edades tempranas”, dijo Gimeno.

Lo que aún no ha quedado definido es si se van a mantener los mismos grupos actuales para el próximo año. En el presente curso Educación entendió que era más positivo no mezclar alumnos y mantener las mismas aulas que había en el curso del confinamiento, así como de sus mismos tutores en la medida de lo posible. Fue una manera de refuerzo educativo y emocional tras los meses sin poder coincidir en el aula.

Se vuelve a almorzar en el patio y a compartir balones

El nuevo protocolo introduce novedades tanto en los tiempos de patio como en el uso de materiales compartidos en ellos. Así, a partir de septiembre, el almuerzo de los escolares volverá a ser en el exterior, y no en el aula en tiempo de recreo como se viene haciendo durante estos meses. Hasta ahora, generalmente, los alumnos se quedan en el aula en uno de los patios almorzando y salen fuera en el otro. Además, se compartirán balones, juguetes y otros materiales durante estas sesiones de descanso.

Siguiendo los criterios de los técnicos sanitarios, que subrayan la importancia de la transmisión aérea del virus, se prioriza la toma del almuerzo en el patio y no en el aula, “Ya que eso supone un incremento del riesgo de transmisión ya que el alumnado está más relajado, comiendo y hablando en una situación de descanso. No porta mascarilla e interacciona más. Por la misma razón, se plantea una organización horaria que limite el número de comensales en los comedores escolares, ya que se trata de espacios cerrados en los que se reproducen riesgos similares a los de almorzar en el aula que se deben evitar a tener de las recomendaciones de los expertos en la materia”, aseveró el consejero. Además, atendiendo a las solicitudes de las comunidades escolares, se compartirán balones, juguetes y materiales en los tiempos de recreo.

Mascarilla obligatoria; en Secundaria, vacunación

En el curso escolar 2021-22, en relación con el uso de la mascarilla, su uso será obligatorio a partir de 6 años con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. Aunque comunidades como Andalucía han solicitado no llevar mascarilla durante el tiempo de patio y las actividades de deporte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, volvió a insistir ayer en mantener la mascarilla en la aulas en septiembre. “No sería lo primero que quitaría”, dijo. En Navarra se introducirá, eso sí, una salvedad. A los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, que va de 3 a 6 años, se les permitirá no llevar mascarilla en el patio durante los tiempos de recreo. En el presente curso este alumnado ya estaba eximido de llevar mascarilla dentro del aula pero no así en los espacios compartidos ni en los exteriores.

Sobre la vacunación, el consejero de Educación valoró la posibilidad de vacunar al alumnado de Secundaria (12-16 años) si lo autoriza la EMA, tal y como se avanzó el miércoles :“Es un dato positivo que trasladó ayer la Ministra Darias. La vacunación va a estar prevista para septiembre. Eso sí, en los criterios de inicio de vacunación será el alumnado más vulnerable en este rango de edad, ya sea por motivos de salud u otras dificultades, al que se vacunaría en un primer momento”.

Apuesta por la ventilación mediante medidores de CO2

Por otra parte, en el caso de que el Ministerio de Sanidad o las autoridades sanitarias modifiquen las medidas contempladas en el documento de Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19 para centros educativos aprobado en el Comité interterritorial de Sanidad y Educación del miércoles, el protocolo navarro se adaptará a las nuevas medidas que se establezcan en las dos fechas indicadas del curso escolar (octubre y enero), salvo que las nuevas medidas establecidas por el Ministerio sean más restrictivas por la incidencia de la pandemia y su aplicación deba ser inmediata.

Además, el protocolo para el curso 2021-2022 mantiene todas las medidas de prevención, limpieza e higiene ya aplicadas en el curso actual, así como la organización de los centros por sectores. A lo largo del presente curso los responsables de infraestructuras educativas han confirmado que en una altísima proporción los ayuntamientos titulares de centros educativos están también cumpliendo las medidas extraordinarias de higiene y limpieza.

Como novedad, las nueva directrices incorporan la inclusión de criterios de ventilación en los centros mediante medidores de CO2 que les ayuden en el control de la ventilación necesaria en las aulas.

Cuarentena para todos si surge un positivo en el aula

La que tal vez sea la mayor preocupación familiar relacionada con el colegio y la pandemia parece que continuará un tiempo: las cuarentenas escolares. Cuestionados por si se modificará el protocolo sanitario que establece un confinamiento de todo el aula de Infantil y Primaria cuando hay un positivo, los responsables de Educación aventuraron ayer una respuesta negativa. “No parece que vaya a haber ninguna modificación de las cuarentenas del aula si hay un positivo en el aula. Esto es del campo estrictamente del departamento de Salud pero no parece que vaya a haber un criterio diferente al que se ha venido manteniendo este curso”, declaró el director general de Educación, Gil Sevillano. En estos momentos, cuando se detecta un positivo por covid en un alumno, toda la clase es aislada en sus domicilios y citada a una primera PCR. Deben realizar una cuarentena de 10 días que finaliza al obtener otro resultado negativo en la segunda PCR, que se hace normalmente al noveno día.

Durante los primeros meses de pandemia se barajó en varios momentos cambiar el protocolo, ya que se evidenciaba que los colegios son espacios seguros donde no se dan los contagios. Así, desde múltiples sectores se demandó que los alumnos pudieran volver a clase si daban negativo en la primera PCR. La aparición de nuevas olas y cepas aparcó esta medida.

