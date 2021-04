PSN y Geroa Bai restan importancia a las diferencias en la vacunación en Navarra

Actualizada 19/04/2021 a las 16:50

Los portavoces parlamentarios de PSN y Geroa Bai han restado este lunes importancia a las diferencias sobre el plan de vacunación contra la covid en Navarra y negado además que las manifestadas puedan afectar a la imagen de mismo, una postura que no ha compartido Navarra Suma, que ve cada día mayor "debilidad" en el Gobierno.

Mala imagen "ninguna", ha dicho el socialista Ramón Alzórriz, quien ha añadido que en esta campaña de vacunación él se queda "con la alegría de los miles de navarros" que están recibiendo la vacuna gracias a una "planificación efectiva y eficiente".

En este sentido ha subrayado que se administran el 95,5% de las vacunas que llegan, que muy pocas personas las rechazan, y que el plan de vacunación "se va adaptando" al suministro, las fichas técnicas y a las nuevas marcas de vacunas que se incorporan, siendo todas "buenas" y determinantes para la lucha contra el virus, necesaria a su vez para la recuperación.

También Uxue Barkos ha negado que las diferencias públicas perjudiquen "salvo que se quiera entender así" y ha recordado que su grupo propuso modificar el calendario de vacunación por el anuncio de que España recibirá hasta septiembre entre 80 y 87 millones de vacunas, "un incremento exponencial" que exige que "los calendarios, no la estrategia de vacunación", se modificado.

Sin embargo para el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, "cada día está más clara la debilidad del Gobierno, cada día más alejado de la sociedad".

Ha criticado además que se pueda poner en valor el plan de vacunación cuando este domingo, "como era domingo, no se llegó a las 2.000 vacunas" y "sus propios socios han votado en contra del plan" porque es "insostenible", "no se puede justificar", y "se quieren apartar de la gestión porque saben que si no les va a salpicar y les va a marchar".

El Gobierno "todavía no ha explicado por qué somos más lentos, por qué hay vacunas en los congeladores" o " por qué no aprendemos de otros", ha dicho, y añadido que decir como ha hecho María Chivite que el Gobierno está a raíz de la pandemia más cohesionado "suena a chiste".

