Ver el teletrabajo como conciliación para cuidar personas, un riesgo según expertos

Las mujeres corren el riesgo de retroceder en la conquista de la corresponsabilidad familiar si la sociedad entiende el teletrabajo como medida de conciliación para los cuidados (niños, mayores, dependientes, etc). “No podemos teletrabajar con el niño colgado de la falda y una persona mayor sentada en el sofá. El teletrabajo no es una medida de conciliación. Estaremos retrocediendo en el tiempo. Hay que evitar que el teletrabajo nos lleve a desandar lo conseguido y ahondar en la brecha de género”.

Son palabras de la secretaria de política sindical de la UGT de Navarra, Marisol Vicente, y secundadas por la decana del colegio de Psicología de Navarra, Rosa Ramos, y por el presidente de AEDIPE Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y responsable de personas en IED Electronics, Álex Uriarte Etxeberria.

Los tres expertos coincidieron en alertar del riesgo de un mal uso del teletrabajo durante la celebración el viernes del foro DN en vivo organizado por Diario de Navarra. Durante una hora abordaron el presente y futuro de este fenómeno social y laboral.

Según señalaron asistimos al inicio de la era del teletrabajo, aunque los tres sostuvieron que lo vivido durante el confinamiento de marzo a junio de 2020 no debe denominarse teletrabajo porque fue “supervivencia”. Por eso, consideran que, aunque en un año se ha avanzado más que en décadas, el teletrabajo es todavía “un modelo no perfecto” que debe ir puliendo aristas.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

¿El teletrabajo es una buena herramienta para la conciliación? A esta pregunta, la secretaria de política sindical de la UGT, Marisol Vicente, respondió con otra pregunta: “¿Qué entendemos por conciliación? Si entendemos conciliar tu vida laboral con tu vida personal creo que el teletrabajo puede ser positivo porque te da la posibilidad de organizar los tiempos de trabajo, pero si hablamos desde el punto de vista de los cuidados, rotundamente no”.

Para la sindicalista, el teletrabajo debe ser el desarrollo de la misma actividad, en un entorno y con medios similares a los del puesto de trabajo presencial. “No lo podemos confundir. Y aunque es cierto que están cambiando los roles de los cuidadores y cada vez hay más hombres implicados, todavía es un rol que recae en las mujeres y se volvería a ahondar en la brecha de género”.

El presidente de AEDIPE se alineó con Marisol Vicente. “El teletrabajo no es conciliación, no es corresponsabilidad. En todo caso es flexibilidad, organizar mejor tus horarios”. Señaló que para la conciliación existen otras herramientas “aunque probablemente nos falten muchas” y no vayan a la velocidad deseable. “Quedarse en casa para cuidar menores o dependientes y mientras teletrabajar no es correcto”, subrayó.

No obstante, en cuanto a la brecha de género, Uriarte apuntó que hay “cierta reflexión” en torno a que con la digitalización se pierde la diferenciación, ya que en cierto modo no se sabe quién está al otro lado del ordenador, y ahí sí que el teletrabajo puede allanar el camino”.

MAYOR CORRESPONSABILIDAD

Según datos de UGT, durante la pandemia casi el 83% de las bajas que se pidieron para realizar cuidados fueron de mujeres. “El teletrabajo puede ser una trampa de doble filo para las mujeres”, indicó la sindicalista, para quien se necesita “más concienciación social” de lo que es la corresponsabilidad. “El cuidado de las personas corresponde al ámbito familiar. No debe corresponder exclusivamente a las mujeres. Es una barrera que tenemos que romper. No puede ser ni que los empresarios ni las propias mujeres utilicemos el teletrabajo para desarrollar esos cuidados”, afirmó Vicente.

También se mostró contraria a que el teletrabajo palie la brecha de género. “ ¡Ojalá fuera una oportunidad! pero no lo veo. Lo que nos ha dejado este tiempo es un balance de que se ha agrandado, aunque con cautela, porque se ha improvisado mucho”.

La decana de los psicólogos, Rosa Ramos, ahondó en la idea de que las mujeres han acarreado con una sobrecarga de trabajo y no ha habido la equidad en el grado de compromiso en la responsabilidad. “La mayor parte de las mujeres con situaciones de estrés importante ha tenido que ver con que, aunque la pareja esté también en casa, los menores reclaman a la madre y no al padre. La reclaman por hábitos, porque habitualmente es la figura con la que tienen mayor interacción , no porque el padre no quiera implicarse, pero existen esas dinámicas de pareja”.

