Foro DN En Vivo sobre el teletrabajo

Marisol Vicente: El teletrabajo puede ser un trampa de doble filo. Es verdad que a veces el lenguaje lo utilizamos mal. El cuidado de las personas corresponde al ámbito familiar, no solo a las mujeres, y eso es una barrera que hay que romper. No se puede usar el teletrabajo para llevar a cabo esos cuidados. Hay que velar para que esas condiciones no se den. No creo que el teletrabajo palie la brecha de género; ojalá fuera una oportunidad, pero no lo veo. Lo que nos ha dejado este tiempo es un balance de que se ha agrandado, aunque con cautela, porque se ha improvisado y se ha hecho lo que se ha podido.