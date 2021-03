Roberto Ugarte: “Echar un café ayuda a ver el pulso de los proyectos”

Actualizada 27/03/2021 a las 06:00

Roberto Ugarte Erice, de 47 años, trabaja en el departamento financiero de Siemens Gamesa y, desde hace un año, es uno de los cientos de teletrabajadores que la pandemia ha descubierto en Navarra. Ayer quiso compartir sus impresiones y se conectó desde su casa al foro ‘DN en vivo’. Contó que lo vivido durante el confinamiento de marzo de 2020, con sus tres hijos en casa y sin “casi mesas para trabajar y estudiar todos”, no es teletrabajo. Ahora con los niños en el colegio, califica de “extremadamente positiva” su experiencia, considera que da “flexibilidad” al trabajador, aunque eso no le impide detectar algunas desventajas de este nuevo modelo de trabajo implantado de forma tan súbita. “Echo de menos el hacer equipo. Es importante tomar un café en el trabajo porque un comentario, un charla informal te da el pie a palpar el pulso de cómo va un proyecto. No es una pérdida de tiempo”, comentó.

Vecino de Berrioplano se ha ahorrado los 40 minutos que invertía a diario en desplazarse hasta su oficina en Sarriguren, pero a costa de estar colgado del teléfono más de lo que quisiera lo que, confesó, le genera cierto estrés. Explicó que “la empresa” también está satisfecha con el resultado del teletrabajo. “Nos dedicamos a la tecnología y los proyectos tecnológicos, de medio y largo plazo, no han parado. Han estado corriendo mientras otras empresas han tenido que parar”, detalló. Tan es así, que la compañía ha realizado una encuesta a la plantilla para conocer la opinión sobre el teletrabajo. “Nos preguntaba qué queríamos para el futuro. Los trabajadores, mayoritariamente, han dicho que quieren seguir teletrabajando”, dijo. “Se apunta hacia un modelo híbrido, con un par de días a la semana de trabajo presencial y tres en casa. Hay que cuadrar las agendas para que los días presenciales se dediquen a formación, reuniones cara a cara y algo de trabajo en oficina”.

LOS NUEVOS EN LA EMPRESA

Roberto Ugarte también señaló algunos retos que abordar como la dificultad para la desconexión digital, los horarios “incontrolados” y el autocuidado. También se refirió a las personas nuevas que se incorporan a las empresas en estos momentos. “Es complicado. Entras y no conoces tus cometidos y te los tienen que explicar en un entorno de teletrabajo . Son dificultades que se van encontrando y hay darles solución”. Para Ugarte es necesario “buscar el equilibrio” porque en una empresa como la suya, con centros de trabajo repartidos por casi todo el mundo, ya se percibe el teletrabajo como “el futuro”.

