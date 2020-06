Controlar el alquiler y un impuesto para las grandes fortunas, propuestas de Podemos para el Plan Reactivar Navarra

Actualizada 03/06/2020 a las 12:20

Impulsar la mejora de las condiciones laborales en el ámbito de la inclusión social en el tercer sector, controlar el precio del alquiler, la creación de una Agencia de Cooperación al Desarrollo, un impuesto para las grandes fortunas o la protección del medioambiente mediante una ley, son algunas de las medidas que Podemos ha presentado para el Plan Reactivar Navarra.



El partido morado ha registrado 39 resoluciones de las cuales 12 han sido firmadas por la formación mientras que el resto han sido consensuadas con sus socios y/o con Izquierda Ezkerra.



El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha considerado "imprescindible un cambio de prioridades". "No podemos dejar toda la política a incrementos constantes de presupuestos. Se pueden tomar medidas que rentabilizan y no suponen gasto como la contención de precios, aplicar una economía circular, determinar una fiscalidad diferente y equitativa o impulsar medidas medioambientales que traerán numerosos beneficios no sólo económicos sino imprescindibles para nuestra salud y que avalarán la prosperidad de nuestra comunidad", ha remarcado en un comunicado.



Para ello, ha propuesto impulsar "una ley de cambio climático, el control de la emisión de gases de efecto invernadero, una fiscalidad verde que desincentive la utilización de combustibles fósiles, que quien contamina no sólo sea sancionado sino que también deberá reparar el daño causado o una nueva titulación en FP sobre Economía Circular para la capacitación y el fomento de empleo verde y circular o de la producción ecológica".



Además, ha planteado impulsar una prueba piloto de 'Erasmus interior navarro' para que jóvenes universitarios y de Formación Profesional "completen su formación en municipios y comarcas especialmente amenazadas o azotadas por la despoblación".



Podemos ha apostado, también por llevar a cabo convocatorias "extraordinarias urgentes" con el objetivo de "paliar la gravedad en la que se encuentran los diferentes sectores culturales y llegar a la media europea del 1,5% de apoyo en los presupuestos".

Buil ha llamado a que Navarra sea "referente en la lucha contra la pobreza" y ha propuesto que "tras el margen de ahorro que va a suponer el Ingreso Mínimo Vital, el excedente que resulte debe ir dirigido a colectivos y personas tradicionalmente excluidas de la misma a través de la flexibilización de requisitos". Ha pedido, además, "el despliegue de la tercera fase de la renta garantizada o complementos al empleo precario valorando las características de cada sector del mercado laboral".



En el ámbito de la Igualdad, Podemos ha propuesto "diseñar el modelo que Navarra necesita como recurso de atención, recuperación y reinserción de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia ejercida hacia ellas, que contemple equipos integrales que atiendan las especialidades de las diferentes violencias a fin de apoyar a las mujeres en su proceso de recuperación, empoderamiento y búsqueda de la plena autonomía".



También ha registrado iniciativas para "potenciar mecanismos de solución extrajudicial de conflictos" en los asuntos civiles, laborales o mercantiles, y en particular en los procedimientos derivados de desahucio y cláusulas abusivas en contratos bancarios. También ha planteado que "las entidades financieras, fondos de inversión y grandes tenedores estén obligadas a ofrecer una alternativa habitacional antes de ejecutar el desahucio", la eliminación de la tasa de reposición a fin de "reducir los insoportables niveles de interinidad y temporalidad" en la Administración Foral de Navarra, la creación de una mentoría para acompañar a los menores no acompañados en navarra una vez que cumplen la mayoría de edad "facilitando su integración en la vida adulta", y medidas contra la brecha digital en los centros escolares y en los pueblos de Navarra. Además, todas las medidas deberán incluir la "perspectiva de género, de discapacidad y los compromisos con los ODS-Agenda 2030".



Finalmente, Mikel Buil ha puesto en valor "el consenso y el trabajo conjunto que hemos desarrollado con nuestros socios de acuerdo programático llegando a acuerdos tan positivos como la moratoria de seis meses más a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional".

