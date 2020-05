El ISPLN manda este miércoles a Sanidad los primeros datos de Navarra para la desescalada

Actualizada 05/05/2020 a las 13:43

El Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) tiene previsto enviar este miércoles al Ministerio de Sanidad los primeros datos sobre el cumplimiento de indicadores para el paso a la fase 1 de la desescalada de la crisis del coronavirus.



En concreto, ha señalado en conferencia de prensa Aurelio Barricarte, del ISPLN, para las 14,00 horas del miércoles se espera enviar a Sanidad algunos indicadores epidemiológicos, sanitarios, asistenciales y algunos muy básicos sobre movilidad y el ámbito socioeconómico.



El miércoles a la tarde se reunirá la Comisión para la Transición en Navarra para debatir el cumplimiento de estos criterios y el jueves y viernes se espera tener las correspondientes reuniones con el Ministerio de Sanidad para tratar la situación en la Comunidad Foral.



En principio, ha apuntado, el sábado probablemente Sanidad emita las órdenes ministeriales con las primeras comunidades autónomas que pasan a la fase 1.



Barricarte ha destacado que, aunque se piense que Navarra está "claramente" en condiciones de pasar a la fase 1, hay que respetar los plazos establecidos, discutir con los expertos el cumplimiento de los criterios y realizar las consultas pertinentes.



"Todos tenemos claro que Navarra está en unas buenas condiciones de partida", ha afirmado Barricarte, quien ha mostrado su "alegría" de la imagen de ciudadanos en las calles en los últimos días, ya que supone "un signo de alivio" en esta situación.



La mayoría de las personas que han salido a la calle, ha dicho, "se han comportado de manera responsable y seria", aunque ha habido "algunos pequeños grupos" que no respetaron las distancias o las medidas de protección.



Barricarte ha asegurado que hay que mantener "sí o sí" la distancia de dos metros o dos metros y medio entre personas y ha pedido en este sentido la colaboración de toda la sociedad, porque es algo "fundamental" en este momento.



La estrategia del Gobierno de Navarra, ha subrayado, es "confiar en la gente, en su autorresponsabilidad, en su sentido común, en la madurez" y, a "las pocas personas que pongan en riesgo lo común, penalizar de una manera clara y sin contemplaciones". La estrategia, ha agregado, nunca se puede basar en el comportamiento de "los pocos".



Barricarte ha indicado que esta semana es "especialmente importante" en Navarra para la desescalada y ha señalado que hay unas "claves" de este proceso, la primera de ellas la prudencia, ya que hay que actuar "poco a poco, con cabeza, con inteligencia, sentido común".



Otra clave es lo que ha denominado "asimetría foral", porque "no se puede tratar igual a los que son completamente diferentes". Esta asimetría, ha apuntado, "significa que puede haber medidas que no sean exactamente las mismas en unos lugares que en otros", por ejemplo "en pueblitos con 40 habitantes del Pirineo o de la Améscoa, o en la zona de Pamplona".



También será importante la participación, el "ser capaces de generar un proceso innovador, potente, de participación social" y la implicación de ayuntamientos y concejos y del "máximo de la sociedad civil" en esta fase de transición. Asimismo, se quiere contar con un sistema de información y monitorización "muy preciso, muy fino".



Barricarte ha explicado, respecto a la gobernanza de esta fase de transición, que el "núcleo duro" reside en el ISPLN y en sus servicios de epidemiología, promoción de la salud y prevención, y salud laboral. El Instituto cuenta con el refuerzo de la UPNA y Navarra Biomed y se está hablando con otros organismos que puedan hacer sus aportaciones.



También interviene en esa gobernanza la Comisión para la Transición en Navarra, un grupo pequeño de personas procedentes de la sociedad civil para una mayor operatividad, que tiene la función de asesorar al Gobierno.



Asimismo, ha comentado, habrá decisiones que se tendrán que tomar en el Parlamento de Navarra y se cuenta con un grupo de asesores externos que informan sobre la situación en otros países.



Respecto a la posibilidad de que se produzca un rebrote en un municipio concreto, ha resaltado que "está en nuestras manos que no se produzca" esa situación, pero, si se produce, se aplicarán medidas restrictivas y confinatorias si son necesarias.



"Si hay que tomar medidas, las tomaremos", ha afirmado Barricarte, quien ha hecho hincapié en que, "si hay que atajar un brote a la primera, se hará".