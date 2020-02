La juez envía a prisión al conductor del atropello con dos heridos graves en Cuatrovientos

Actualizada 17/02/2020 a las 16:25

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del conductor que el pasado 10 de febrero atropelló a dos peatones en Pamplona. La juez le investiga por un delito de conducción sin licencia o permiso, un delito de conducción bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes y dos delitos de lesiones por imprudencia grave.

Las dos víctimas sufrieron lesiones de "enorme gravedad", según recoge la propia juez en el auto por el que envía a prisión al conductor. La juez le investiga por un delito de conducción sin licencia o permiso, un delito de conducción bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes y dos delitos de lesiones por imprudencia grave, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En la comparecencia del imputado celebrada este lunes 17 de febrero en el Juzgado, el Ministerio fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del conductor, petición a la que se ha adherido la acusación, mientras que el abogado defensor ha solicitado la libertad provisional y sin fianza.

En el auto por el que se dicta el ingreso en prisión -contra el que cabe interponer recurso de reforma y apelación-, la juez destaca "los indicios tan relevantes que en este caso se aprecia con respecto al más que probable riesgo de reincidencia del investigado".

Así, señala que "nos encontramos ante un investigado que ha venido despreciando de forma continuada las normas de tráfico y la seguridad vial".

Como ejemplo, señala que consta en la hoja histórico penal del investigado que tiene cinco antecedentes penales por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con sentencias dictadas en los años 2007, 2008, 2011, 2012 y 2015.

En esta última sentencia, fue condenado también por conducir sin carné. "De la documental aportada consta que al no satisfacer las penas de multa impuestas por los dos delitos, su pena se transformó en una pena de cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad y han sido cuatro planes de cumplimiento los que se le han ofrecido al investigado, siendo que a día de hoy no ha cumplido aún esta pena impuesta, como tampoco ha cumplido con las obligaciones de realizar los exámenes de recuperación del permiso de conducir", señala el auto.

Por ello, la juez expone que "se puede concluir que la medida de prisión provisional resulta objetivamente necesaria para evitar el riesgo de reiteración delictiva, no existiendo medida menos gravosa y de igual eficacia para evitar el quebranto de dicho fin pues, como ha expuesto el Ministerio Fiscal, no se le puede privar del permiso (pues no tiene) y el vehículo que conducía no es de su propiedad".

En el auto, la juez señala que, "sin perjuicio de continuar practicando diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados", consta que el imputado "conociendo que no podía conducir por tener el permiso retirado por sentencia firme, circulaba con el vehículo de su madre por la avenida de Guipúzcoa, haciéndolo presuntamente a velocidad excesiva para el tipo de vía y tras la ingesta de sustancias estupefacientes". "Al cometer la irregularidad de pretender adelantar rápidamente al vehículo que le precedía por su lado derecho, y debido a la velocidad, se subió a la acera provocando el atropello de dos viandantes", explica la juez.

Según continúa recogiendo el auto, las lesiones de los dos peatones son de "enorme gravedad". Consta que una de las víctimas puede evolucionar hacia una situación de muerte cerebral o de gran o moderada discapacidad, y la otra, también con un traumatismo craneoencefálico muy severo, puede evolucionar hacia una situación de muerte cerebral o a una situación de gran discapacidad.

La juez añade que "sostiene el investigado que no había consumido drogas a pesar del informe provisional de Nasertic, argumentando que tiene informes que acredita que en orina no presentaría restos de ninguna sustancia". "Sin perjuicio de sus alegaciones, lo cierto es que en este caso se ha de dar mayor validez a una muestra de saliva que al análisis de orina, máxime cuando en el análisis provisional que hizo la Policía Municipal en el lugar del accidente, también salió un resultado positivo -ligero- de anfetaminas", recoge el auto.

Del mismo modo, añade que "ha expuesto el investigado cómo perdió totalmente el control del vehículo cuando se le quedó acelerado y sin frenos". "Esa versión también la ofreció en el mismo lugar del accidente. Sin duda, tales circunstancias son de especial relevancia en este caso pero no podemos obviar el hecho de que el investigado no se ha encargado de realizar ningún tipo de mantenimiento en el coche, y así lo ha reconocido en su declaración judicial y en el propio atestado se recogen fotos de las ruedas que demuestran que carecían de cualquier tipo de marca y que circulaba con las ruedas totalmente lisas", explica.

De este modo, la juez señala que, "a la vista de todas las circunstancias concurrentes en este caso, el estado del coche, el que el investigado conducía sin carnet, el que lo hizo tras consumir sustancias tóxicas, se desprenden indicios racionales de criminalidad para considerar al investigado presunto responsable de los delitos a los que hemos aludido".

EL ACCIDENTE

El accidente en el que se vio implicado el acusado se produjo a primera hora de la tarde en la zona de Cuatrovientos. El piloto circulaba en dirección a Pamplona cuando, al iniciar el tramo de la cuesta de Cuatrovientos que pasa por encima de la vía del tren se salió de la calzada y atropelló a una pareja que caminaba por la acera. Posteriormente el piloto traspasó al carril contrario y colisionó frontalmente contra otro vehículo que transitaba por la zona. NeelVargas Eufrasio, de 31 años y natural de Perú, y su novia Yecenia Mariceli Carvajal Cali, de 30 y originaria de Bolivia, resultaban heridos de gravedad y eran trasladados al Complejo Hospitalario de Navarra donde quedaron ingresados.

Poco después del accidente, los agentes de la Policía Municipal confirmaron que el conductor dio positivo en drogas en el test al que le sometieron tras el accidente y, además, conducía sin permiso ya que se lo habían retirado por la pérdida de puntos.

El suceso causó gran conmoción y más cuando dos días después, el miércoles, se conocía que los atropellados habían experimentado un empeoramiento en su salud y su vida corría peligro. "Mi niño se va a morir y el conductor que lo atropelló está tranquilo en su casa", aseguraba la madre del joven herido, Nilsand Eufrasio. Pocas horas después empeoraba el estado de salud de la pareja y ambos entraban en coma, con lo que el capítulo tomaba un tinte mayor de tragedia.

Familiares de los heridos reconocieron que el suceso trastocólos planes que tenían. "Se iban a casar y ahora se están jugando la vida", reconocían a este medio el pasado 14 de febrero en unas declaraciones que demostraban la gravedad del atropello.

