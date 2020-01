Esparza tiende la mano a Chivite para desarrollar el Plan de Empleo

Actualizada 23/01/2020 a las 12:44

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha tendido este jueves la mano a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, para elaborar y desarrollar el Plan de Empleo, una tarea en la que ya está inmerso el Ejecutivo foral.

"Va a necesitar acuerdos par sacar el plan de empleo y para desarrollarlo va a necesitar recursos. Déjenos participar, no tenga miedo, sea valiente, tiene la mano tendida, no se sienta atada a quienes no creen en la concertación social. Le tendemos la mano para ayudarla a crear empleo de calidad, para trabajar de forma leal y conjunta", ha dicho Esparza, en el pleno del Parlamento foral, durante una pregunta dirigida al Gobierno sobre el Plan de Empleo.

Aunque Esparza esperaba que Chivite contestara, ha sido finalmente la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, quien lo ha hecho, señalando que "veremos qué hace Navarra Suma, pero tendrá difícil oponerse a un asunto que es la principal preocupación de la ciudadanía". "Este Gobierno siempre está abierto al diálogo y, en aras del interés general de Navarra, en sus manos está quedarse al margen o sumarse a él", ha dicho.

La consejera ha mostrado su "satisfacción por la buena marcha del proceso de elaboración y aprobación de Plan de Empleo" y ha dicho que "si algún objetivo tiene este Gobierno es hacer todo lo que esté en su mano para que Navarra siga generando empleo y que éste sea de la máxima calidad".

Maeztu ha afirmado que "el Plan de Empleo es un documento que se aprueba en el seno del Consejo del Diálogo Social, en el que están presentes los agentes económicos y sociales y el propio Gobierno, y el Gobierno está siempre abierto al diálogo con todas las formaciones políticas que quieran sumar y aportar para un desarrollo adecuado de este plan".

Además, la consejera ha afirmado que "evidentemente, como todos los planes, contará con un presupuesto, y todo apunta a que para este 2020 vamos a tener Presupuestos Generales de Navarra, que, por supuesto, incluye, la calidad del empleo y la creación de más empleo".

El portavoz de Navarra Suma ha señalado que "la creación de empleo tiene que ser un objetivo claro y compromiso de cualquier formación política" y ha destacado que "históricamente UPN y PSN han llegado a acuerdos". Ha felicitado a Chivite por haber convocado recientemente el Consejo de Diálogo Social y ha defendido la concertación social. "Es tan necesario llegar a acuerdos que debe hacer todo lo posible por que haya acuerdos", ha dicho a Chivite, para señalar que la mano tendida de Navarra Suma "no es un cheque en blanco, pero le puede dar la tranquilidad de que el trabajo en el ámbito del Plan de Empleo contará con una mayoría parlamentaria en esta Cámara si nos da simplemente un único motivo para apoyarla".

