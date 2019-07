Actualizada 27/07/2019 a las 13:01

EH Bildu aboga por "posibilitar la investidura" de la candidata socialista, María Chivite, a la Presidencia del Gobierno de Navarra, aunque será una consulta vinculante a la militancia la que decida finalmente el sentido del voto de sus parlamentarios.



Este viernes, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra formalizaron el acuerdo que les daría la suma de 23 escaños en el Parlamento de Navarra, a tres de la mayoría absoluta, lo que hace necesaria la abstención de EH Bildu para que la investidura prospere.



La Mesa Política de EH Bildu en Navarra ha explicado en una nota, a la espera de lo que decida su militancia, que "como dirección política a la que le corresponde hacer propuestas al conjunto de la militancia", ha tomado "posición respecto a la investidura, que ha sido refrendada por la Mesa de Hegoalde".

"Después de analizar todos los escenarios, los riesgos que comporta cada uno así como las oportunidades que se abren en cada caso para profundizar en nuestro proyecto político, propone la vía de posibilitar la investidura del Gobierno de coalición acordado por PSN, Geroa Bai y Podemos (I-E no formaría parte del Gobierno) a través de las abstenciones que sean necesarias", ha asegurado EH Bildu en una nota.



EH Bildu ha explicado que "entre las claves" que ha barajado para fijar esta posición, considera que "hay que evitar la recomposición del Régimen tal y como lo hemos conocido". "Por ello, en esta investidura debemos intentar impedir que eso suceda y cerrar el camino a esa posibilidad", ha añadido.



La Mesa Política de EH Bildu también tiene en cuenta que "no se perderían todos los pasos dados en la legislatura del cambio, no al menos completamente". "Viendo el preacuerdo programático presentado, lo que se aprecian son sobre todo generalidades y poca concreción. En algunos apartados hay también retrocesos, pero en general lo que domina es la ambigüedad", ha afirmado.

En cualquier caso, "una de las claves principales" que ha manejado la Mesa Política de EH Bildu es "la capacidad para condicionar e incidir en las políticas del Gobierno, ya que necesitaría nuestros votos en cada una de las cuestiones que quieran sacar adelante a lo largo de la legislatura". "Eso nos daría capacidad de incidir y de inclinar la balanza en algunos temas", ha afirmado.



La formación abertzale ha segurado que tiene claro que "asumiría el papel de oposición, sin ningún compromiso con respecto a ese Gobierno y con las manos libres para presentar las iniciativas pertinentes y tomar nuestras propias decisiones con base en nuestro programa y las necesidades de la ciudadanía navarra". "Esto nos daría la posibilidad de marcar perfil propio y afianzar nuestra referencia de alternativa de izquierdas", ha indicado.



En todo caso, ha insistido en que será la militancia de EH Bildu en Navarra "la que tome la decisión final, una decisión que será vinculante para definir el sentido del voto del grupo parlamentario". Por ello, EH Bildu ha animado al conjunto de su militancia y base social "a seguir participando en el proceso de debate y tomar parte en la votación".



EH Bildu ha explicado que "lleva semanas en un proceso interno de debate sobre la toma de decisión en la sesión de investidura" y ha asegurado que "desde el mismo día de las elecciones" ha compartido "los análisis y reflexiones con su base social, ofreciendo marcos de debate tanto en asambleas de herrialde como asambleas comarcales".



La formación abertzale ha señalado que la pregunta de la consulta "será clara y concreta y ofrecerá la posibilidad de reflejar la opinión sobre las dos propuestas que se han ido manifestando claramente en los debates: abstención o voto negativo".



La fecha de la consulta vinculante así como la pregunta se harán públicas en los próximos días. Las personas que quieran participar en la consulta deberán estar inscritas antes del inicio de la misma. También se habilitarán las sedes de EH Bildu para realizar la votación de manera presencial en los horarios que se harán públicos.

