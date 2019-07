Esparza (UPN) cree que quien gana con el acuerdo de gobierno de Navarra es el PNV

Actualizada 27/07/2019 a las 13:12

El presidente de UPN y candidato de la coalición Navarra Suma, Javier Esparza, ha asegurado que el que gana con el acuerdo de gobierno de Navarra, alcanzado entre PSN, Geroa Bai y Podemos, es el PNV, que será "más fuerte" en la Comunidad Foral. Además, ha insistido en advertir al presidente del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, que no cuente con los dos diputados de Navarra Suma si la socialista María Chivite "se echa en manos" de EH Bildu para su investidura.



Esparza se ha referido, de esta manera, al acuerdo alcanzado este pasado viernes entre el PSN, Geroa Bai y Podemos para conformar el próximo Gobierno de Navarra, que estará liderado por Chivite. El Ejecutivo de la Comunidad Foral será respaldado por Izquierda-Ezkerra, aunque no entrará en él, y para que la líder de los socialistas navarros sea investida presidenta, EH Bildu debe facilitarlo.



En declaraciones a Radio Euskadi, el líder UPN ha afirmado que PSN "no es de fiar" y que, quien gana con este acuerdo, es el PNV, que con este acuerdo, "va a ser más fuerte en Navarra".

"En el Gobierno cuatripartito, Bildu estaba dentro del Gobierno y lo controlaba desde dentro, también desde fuera, porque sus votos eran esenciales, eran los que determinaban la mayoría, y ahora esto no va a ser así", ha advertido.



Javier Esparza ha advertido de que, si la coalición abertzale "hace presidenta a María Chivite, no va a estar en la oposición, va a formar parte, no ya de un cuatripartito, se va a constituir un pentapartito", pero ni siquiera estará en el Gobierno. Por ello, ha explicado que, "quien gana en esta jugada es el PNV".

"RELACIONES ROTAS"



Esparza ha asegurado que el PSN no se ha querido sentar con su partido "todo este tiempo". "Por lo tanto, las relaciones están rotas, pero, más allá de eso, nosotros vamos a defender los intereses de los navarros", ha manifestado.



A su juicio, todo ello "demuestra el talante de una dirección del PSN, que se ha retratado a sí misma". "Navarra Suma cuenta con 20 parlamentarios de 50, el doble que el PSN, y más que todo el cuatripartito anterior. Vamos a ser esenciales para definir las políticas en la Comunidad, y es un error del PSN no haber querido ni siquiera sentarse", ha avisado.



PEDRO SÁNCHEZ



Además, ha apuntado que, si María Chivite quiere "echarse en manos de EH Bildu" para la investidura, Pedro Sánchez "no tiene nada más que hablar". "Sánchez lo que ha demostrado este tiempo es una incoherencia absoluta. Dice que para el Gobierno de España no es bueno depender de los independentistas, pero Chivite quiere depender de los independentistas más radicales de España, de EH Bildu", ha subrayado.



También ha añadido que el líder del PSOE "dice que habría que dejar gobernar a la lista más votada, y aquí se pisotea a la lista más votada". "Sánchez habla de que España necesita gobernabilidad y estabilidad, y en Navarra Chivite propone un Gobierno a 23, sin mayoría, que será cualquier cosa menos estable", ha indicado.



Tras señalar que él cree en los acuerdos entre diferentes, ha dicho que "no todo vale para gobernar", como que "termines pactando con el que estás en las antípodas y todo valga para alcanzar el poder". "Es bueno tener estabilidad y, para eso, hay que tener un programa compartido y una misma manera de entender la sociedad", ha afirmado.



Javier Esparza ha recordado que en Europa "se alcanzan acuerdos entre socialistas, liberales y la derecha para que los populismos, los extremos, los nacionalismos que quieren romper la UE no tengan nada que decir".



"Navarra Suma ha sido una fórmula de éxito y estoy orgulloso de lo hecho. Hemos ganado las elecciones generales, municipales y forales. Lo fundamental para nosotros es que el independentismo que quiere romper España no termine decidiendo quién preside nuestro país, y no creemos que el independentismo más radical de EH Bildu tenga que terminar decidiendo el futuro de nuestra Comunidad", ha concluido.

