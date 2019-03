18/03/2019 a las 06:00

1. Se reanuda el TAV. En agosto de 2018, se retomaron las obras del corredor ferroviario de alta velocidad. Fomento ha asumido los trabajos, después de que no pudiera firmar un convenio con el Gobierno navarro.



2. Las carreteras necesitan inversión. Es preciso multiplicar el gasto actual para mejorar la red viaria y su conservación. Para financiarlo, no se ha descartado incluso la vía de los peajes, pero no se ha tomado ninguna decisión.



3. Túneles de Belate.

Etiquetas Beatriz Arnedo

Selección DN+