Los interinos piden que la OPE de maestros en Navarra se ajuste a las necesidades reales

Actualizada 27/02/2019 a las 10:06

La Plataforma de Interinos de Navarra, una vez analizadas las plazas de la OPE de maestros prevista para este año, pide al departamento de Educación que "realice una oferta de acuerdo a las necesidades reales y no políticas".



Según sostiene la plataforma en un comunicado, comparando las plazas ofertadas y las adjudicadas en junio a interinos se observa que "hay discordancia entre muchas de ellas".



"Pensamos que para evitar que la interinidad se prolongue en el tiempo en especialidades como Educación Infantil o Educación Primaria castellano, sería necesario aumentar el número de plazas de OPE", dice, y añade que sin embargo "hay otras especialidades en las que las plazas ofertadas superan considerablemente las adjudicadas en junio, lo cual no entendemos".



La plataforma considera por ello "necesario denunciar públicamente la gestión que el departamento de Educación está realizando con esta OPE" ya que, subraya, "no son nuevos los errores cometidos en procesos anteriores, todos realizados desde el departamento dirigido actualmente por la señora Solana".



Y por ello reclaman "un estudio pormenorizado de la situación de la educación en Navarra" y que la OPE de 2019 "se realice de acuerdo a las necesidades reales", porque "una OPE justa y ajustada a la realidad educativa de nuestra comunidad nos beneficia a todos".

