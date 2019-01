Irigoien dice que Ayerdi no le "presionó" para el segundo préstamo a Davalor

Actualizada 30/01/2019 a las 17:02

La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, ha asegurado en respuesta a la popular Ana Beltrán que "nadie" le "presionó" para conceder el segundo préstamo a Davalor Salud, negando así que el vicepresidente Manu Ayerdi ejerciera un "ejercicio de autoridad".



Irigoien ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de Sodena, en la que Beltrán ha relatado que, en una reunión mantenida entre el vicepresidente, representantes parlamentarios y la propia Irigoien, esta afirmó que "como directora de Sodena no daría más préstamos a Davalor", "pero saltó Ayerdi y dijo: 'Tú no, pero yo, como presidente del Consejo de Administración, tengo la última palabra y decido yo'".



Tras criticar este "acto de autoridad jamás visto" en el vicepresidente, la popular ha añadido que "a los pocos días" se conoció la decisión de conceder el segundo préstamo a Davalor, aunque Irigoien ha dicho no recordar qué le contestó el vicepresidente cuando ella comentó que no habría más préstamos "en esas circunstancias" y ha aseverado que "nadie" le presionó para tomar la decisión.



Cuestionada sobre su responsabilidad en la liquidación en que ahora se encuentra Davalor Salud, la directora gerente de Sodena ha asegurado que tiene "la responsabilidad del deber cumplido".

