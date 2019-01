Actualizada 29/01/2019 a las 12:24

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado, sobre los préstamos concedidos por Sodena a Davalor, que la decisión adoptada fue "acertada en su momento, en el 2015 y después en el 2016" y ha señalado que "las start-up están normalmente en dificultades".



"Por eso la defendí", ha expuesto Ayerdi, que ha sido preguntado en el Foro Ser Navarra por la comisión de investigación en el Parlamento foral sobre este tema, en la que comparecerá la próxima semana.



El vicepresidente ha remarcado que "las start-up están normalmente en dificultades y sus planes de negocio se basan en expectativas futuras" y ha afirmado que "con las start-up hay que ser fino y hay que tener más criterio".



Además, ha señalado que "si uno se lee" los informes de Sodena "va a sacar el común denominador de que las empresas en esa fase inicial van a tener dificultades, eso es una obviedad" y ha incidido en que "no pasa sólo a Davalor, sino a muchas empresas cuando empiezan".



Tras señalar que considera que la decisión adoptada sobre Davalor fue "acertada en su momento, en el 2015 y después en el 2016", Ayerdi ha destacado que en las comparecencias de la comisión "ha quedado absolutamente claro que Davalor fue un proyecto tecnológicamente disruptivo, con un alcance que podría ser global". Y ha asegurado que "como ese no hay muchos". "No es fácil tener proyectos como esos, esa es una reflexión que no podemos olvidar", ha zanjado.



TAV Y CANAL DE NAVARRA



También ha sido preguntado el vicepresidente por la firma de un convenio sobre el TAV con el Gobierno central y ha señalado que "lo importante es que las administraciones hablemos y trabajemos". "Hemos defendido que un convenio es bueno porque es una manera de influir más si cabe, pero es verdad que en años anteriores hubo convenios firmados y eso no sirvió para que las cosas avanzaran a mayor velocidad. No hay que confundir los medios con el fin y el fin es que avance", ha remarcado.



Tras incidir en la idea de que el Ministerio de Fomento es el "competente" en esta materia, ha subrayado que "la responsabilidad del Gobierno de Navarra es exigir a aquel que es competente que un proyecto que es estratégico avance lo antes posible". Y ha asegurado que "la combinación de voluntad política y capacidad presupuestaria será lo que nos haga ver que esta infraestructura avanza más o menos rápidamente".



"El rol del Gobierno de Navarra siempre va a ser exigir visión del corredor y avances en todos los tramos, un tren para pasajeros y mercancías y cumplimiento de estándares europeos", ha reiterado el vicepresidente, quien ha garantizado que el Ejecutivo foral va a estar "facilitando y empujando para que el corredor avance como corredor en todos sus tramos".



En cuanto al bucle ferroviario de Pamplona, Ayerdi ha destacado que en los últimos días de 2018 el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "cumplió el compromiso y licitó el estudio informativo del bucle" y, en este sentido, ha recordado que en una de sus comparecencias en el Parlamento foral "todos" los grupos se mostraron favorables a "eliminar el bucle porque la cicatriz de la estación actual no es deseada". En su opinión, el lugar "lógico" para la nueva estación sería Echavacoiz.



Sobre el enlace con la Y Vasca, el vicepresidente navarro ha señalado que el Ministerio de Fomento está estudiando "todas las alegaciones y alternativas" sobre si el enlace será por Ezkio o por Vitoria y ha explicado que "se ha comprometido a llamarnos a los dos gobiernos (vasco y navarro) para tener una conversación y fijar una posición".



En cuanto al Canal de Navarra, Manu Ayerdi ha expresado la "voluntad clara" del Gobierno foral de llevar agua en la Ribera, "tanto para el abastecimiento, como usos industriales y riego". Ha recordado que el estudio de ingeniería recomienda la construcción de dos tuberías enterradas y ha considerado que, si en marzo se decide en Canasa la alternativa a desarrollar, en 10 meses se podría terminar el proyecto constructivo. En ese momento, ha agregado, también se tendría "la foto financiera para poder licitar las obras".



POLÍTICA FISCAL Y TRÁFICO



En otro orden de cosas, sobre la política fiscal del Gobierno, Ayerdi ha afirmado que entiende que "pueda haber una cierta preocupación por el impuesto de Patrimonio y quizás con algún otro detalle, pero no con el impuesto de Sociedades". "Entiendo que pueda haber algún elemento en el que podríamos estar un poquito mejor, pero es un debate legítimo y lógico", ha expuesto Ayerdi, quien ha puesto en valor que Navarra cuente con sus cuartos presupuestos aprobados de la legislatura.



Por otro lado, sobre la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra, el vicepresidente de Desarrollo Económico ha indicado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "ha dado su palabra a la presidenta del Gobierno de Navarra" y ha defendido que "la firma es una cuestión de pura voluntad política". "Toda la documentación por nuestra parte está y ellos lo saben", ha expuesto, para reivindicar que "no hay ninguna razón para que la firma no se produzca esta legislatura".



CON "BUEN ÁNIMO" DE IR EN LAS LISTAS DE GEROA BAI



Por último, Ayerdi ha sido cuestionado por si volverá a ir en las listas electorales de Geroa Bai al Parlamento en las próximas elecciones y ha afirmado que se trata de una decisión que tiene que adoptar la coalición. En todo caso, ha afirmado que está con "buen ánimo" y "siempre con buena moral y buen humor".

