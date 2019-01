Actualizada 30/01/2019 a las 12:51

La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, ha defendido el primer préstamo que se dio en 2015 a Davalor Salud, compañía en la que veían "potencialidad" y "valor futuro", y ha sostenido que, siendo ella entonces directora general de Política Económica, trabajó "en equipo" con el vicepresidente Manu Ayerdi para "construir" la propuesta que enviaron en ese sentido a la sesión de Gobierno, si bien ha reconocido que en esa propuesta no participó personal técnico.



En la comisión de investigación en el Parlamento sobre las actuaciones de Sodena, en este caso en Davalor Salud, Irigoien ha defendido su informe, como directora general, de septiembre de 2015 para presentar a sesión de Gobierno con el fin de otorgar a la compañía un millón de euros de préstamos.



"Este informe es construido trabajando en equipo, observando una compañía en la que vemos potencialidad y valor futuro", ha aseverado Irigoien, para añadir que recoge aspectos del informe que había elaborado Sodena y "trabajando en equipo con el vicepresidente del Gobierno y la jefa de gabinete". "En el trabajo en equipo y con lo que contrastamos con los proveedores y las ópticas considerábamos la posibilidad del préstamo", ha dicho, para añadir que Ayerdi "hizo un trabajo además con el empresario y con Jofemar", ya que visitó ambas sedes. "Me da credibilidad la palabra del vicepresidente", ha aseverado, para indicar que ella no estuvo presente en dichas visitas.



Preguntada si intervino en ese informe algún técnico, la actual directora de Sodena ha dicho que "no", pero "trabajamos en equipo en una propuesta que considerábamos de valor". "Visualizamos que era interesante que el proyecto buscara inversores y perdurara para conseguirlo", ha dicho, para añadir que había informes de la Universidad Politécnica de Cataluña, "con una confianza en el éxito del proyecto enorme".



Ha expuesto que "el riesgo financiero era el más complicado y había que buscar líderes financieros". "El informe se construyó conociendo a clientes, hablando con los centros tecnológicos comprometidos en el proyecto, hablando con la compañía, hablando con Jofemar, estudiando la propuesta de Sodena... tomamos una decisión, que jurídicamente se ha presentado adecuada, presentando un informe firmado por la directora general y elevado a acuerdo de Gobierno por el vicepresidente, con el informe de legalidad descrito por el asistente jurídico del equipo de Desarrollo Económico", ha defendido.



Irigoien ha insistido, ante las dudas mostradas por este proceder por parte de UPN, que "la legalidad es evidente cuando el informe está argumentado, trabajado y construido con los mimbres que debe tener y firmado por la directora general".



La gerente de Sodena ha comentado que éste "fue el primer trabajo que nos pareció relevante abordar, vimos potencialidad, que no cabe duda de que existía, había que apostar por tecnología propia para desarrollar un futuro y creímos que había ingredientes para el futuro", ha dicho, para añadir que "consideramos que era confortable que el Gobierno de Navarra lo apoyara".



Según ha dicho, la propuesta del Consejo de Sodena de comprometerse a otorgar a Davalor Salud 4 millones si conseguía 11 millones de inversión privada "no da resultado suficiente" y "creemos en el proyecto". "Apostamos para que haya una posibilidad diferente, un préstamo, con un objetivo que consiga estar sostenido para conseguir inversores futuros", ha comentado.



Ha explicado Irigoien que en su informe recogió "los puntos críticos y positivos del informe de Sodena". "No es verdad" que no recogiera las conclusiones negativas del informe de la empresa pública. "Yo elaboro ese informe, no llevamos a un acuerdo de Gobierno el documento de Sodena, lo tenemos que reelaborar, que contrastar y lo contrastamos con los centros tecnológicos y los clientes", ha expuesto.

SOBRE LAS CUENTAS

La gerente de Sodena ha defendido que "la Cámara de Comptos dice que el ejercicio de nuestro control ha sido correcto, conforme a lo esperado en la gestión de Sodena" y ha precisado que tenían los estados financieros de la compañía. "Las cuentas las hemos pedido continuamente", ha expuesto, para señalar que "el vencimiento anticipado del préstamo lo reclamamos en 2018". "Nuestra aspiración como Sodena es que alcanzara un inversor", ha añadido.



El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado a Irigoien que al no reclamar el vencimiento anticipado a Davalor los años anteriores -2015, 2016 y 2017- en que la compañía no presentó las cuentas "incumple las obligaciones establecidas en el préstamo", a lo que la gerente de Sodena ha defendido que lo que hizo fue "no ejercer ese derecho" de reclamación.



Ha precisado que "no le dimos ayuda" a Davalor, "sino préstamo a devolver, con un plan de negocio para que la empresa tuviera viabilidad". "Hicimos el trabajo de un plan acorde a la función de Sodena, que lo dice Comptos, que es acompañar a empresas con potencial, con propuestas disruptivas e interesantes para la región", ha comentado.



Irigoien ha explicado que conocen los incumplimientos de Davalor con la Seguridad Social en abril de 2017, "cuando nos llega un requerimiento de la Seguridad Social" y ha añadido que no tuvieron "ningún requerimiento oficial" de incumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda foral pero que sí sabían que "estaban renegociando pagos y sus obligaciones".



Sobre si le comunican en el Consejo de Sodena entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 que en el Gobierno le deniegan una ayuda a Davalor por incumplir sus obligaciones tributarias, Irigoien ha manifestado que "no lo recuerdo". "Lo que sí sé es que la compañía estaba resolviendo sus problemas y haciendo sus propuestas de negociación y retrasos", ha expuesto.



La gerente de Sodena ha manifestado que no conoció que se había instado un concurso de acreedores por parte de un proveedor: "Rotundamente no". "El concurso limitaría claramente la concesión de cualquier préstamo, jurídicamente hubiéramos pedido un informe", ha comentado.



El parlamentario de UPN ha señalado que del "millón de euros del préstamo, 150.000 euros fueron a D2D, que había instado el concurso de acreedores, 100.000 euros a Davalor Consultoría, que es la empresa de propiedad única del promotor, al bolsillo del señor Marcos, y 47.000 euros a la empresa de la empresa Iniciativas Innovadoras", ha indicado, para exponer Irigoien que se informó de que el pago a Davalor Consultoría "era para pagar las patentes" y a "Iniciativas Innovadoras para la devolución de anticipo".

