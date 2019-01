La abogada del gaztetxe y dos jóvenes intentan sin éxito entrar en Rozalejo

Actualizada 08/01/2019 a las 17:47

La abogada María Ortega y dos de los jóvenes que están siendo investigados por la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo han intentado esta tarde volver a entrar en el gaztetxe, pero la policía se lo ha impedido.

Antes de intentar entrar en el edificio, la abogada ha señalado a los medios de comunicación que, como la consejera Ana Ollo ha señalado que no ha habido un desalojo, iban a tratar de acceder al gaztetxe para confirmar esa afirmación.

"Entendemos que Policía Foral nos va a dejar al espacio, puesto que, según dicen los propios políticos del Gobierno de Navarra, no ha habido un desalojo", ha destacado.

Sin embargo, al llegar a las inmediaciones del palacio, ubicado en la plaza Navarrería de Pamplona, la Policía Nacional les ha informado de que no podían cruzar el perímetro de seguridad, por lo que no han podido acceder al edificio.

Posteriormente, la abogada ha denunciado que "la conclusión que tenemos es que es un desalojo claro y que el Gobierno de Navarra nos está mintiendo diciendo que esto no es un desalojo. No nos dejan pasar, son dos personas denunciadas por estar en ese edificio y no pueden volver a ese edificio".

"Por lo tanto, sí que podemos concluir que esto es un desalojo, haya dicho lo que haya dicho la señora Ana Ollo", ha indicado.

