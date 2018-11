Esparza: "El Gobierno no es nadie para decir en clase qué canciones escuchar"

Actualizada 13/11/2018 a las 13:44

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado, ante una ficha de Skolae que recoge una lista de canciones que "promueven el sexismo", que le parece que "la censura se queda corta" con "este Gobierno que ya pretenda decirnos qué canciones tenemos que escuchar y cuáles no".

En rueda de prensa, Esparza ha indicado, a preguntas de los periodistas, que "el Gobierno de Navarra no es nadie para decir en ninguna clase de adolescentes qué canciones se tienen que escuchar y cuáles no, qué canciones promueven el sexismo". "Me parece un despropósito y las cosas hay que hacerlas con mucho más sentido y mucho más equilibrio", ha opinado.



El dirigente regionalista ha señalado que "hay que seguir trabajando en impulsar aquello que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, todo lo que ayude a eliminar el sexismo, la violencia de género y se tiene que hacer en la escuela sin ningún tipo de duda", pero ha manifestado que "Skolae lleva las cosas al extremo".



A su juicio, la ficha con el listado de canciones "es una muestra más". "Acusar a canciones de que promueven la violencia de género me parece grave y me parece normal que haya artistas que no han hecho esas canciones con esa vocación que se sientan molestos", ha afirmado.



A su juicio, se tiene que trabajar en el tema de la igualdad, "pero sin enfrentarse a aquellos que no buscan que esta situación de desigualdad o de violencia de género se mantenga en nuestra sociedad".

