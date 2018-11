Actualizada 14/11/2018 a las 14:32

La consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha negado hoy que Skolae censure determinadas canciones en las aulas cuando propone un material que no es propio y data de "hace 5 años" con una relación de temas para trabajar sobre materias como la violencia machista o el sexismo.



"Es falso y vamos a exigir nuestro derecho de rectificación", ha dicho en una conferencia de prensa en la que ha criticado que se haya "falseado en una cuestión grave y delicada".



En este sentido Solana ha asegurado que lo que Skolae ha proporcionado es una ficha "para los profesores" que "ya han sido formados" en la materia para que luego puedan trabajar y hacer "una reflexión" en clase con el alumnado, pero las canciones que se citan "no es una lista negra" sino un material "publicado hace cinco años por otras instituciones".



"El material no se lo ha inventado este Gobierno" y la ficha elaborada "se ha decidido con criterio", ha subrayado la consejera, que también ha mostrado su malestar por que en los medios de comunicación hayan aparecido comentarios de las redes sociales de cantantes al hacerse eco de "un bulo" pero no lo que han escrito al tener conocimiento de que "no era cierto".



María Solana ha asegurado además que el Ejecutivo foral "no ha determinado una posición sobre las letras" de las canciones aludidas pero "sí sobre la libertad de expresión" y "de forma clara contra la ley mordaza".



"No, no hay una lista negra. No, no hay censura. No, no hay prohibición. Hay una recomendación de trabajo en el aula", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que los materiales de Skolae, un programa para la "igualdad y la coeducación", no son obligatorios en los centros concertados.



Y al respecto ha añadido que "lo obligatorio es cumplir la ley" por lo que está "asistiendo perpleja" a una situación en la que "al final no va ser obligatorio ni asistir a la escuela".

