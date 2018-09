Actualizada 28/09/2018 a las 20:23

"Si montar un negocio ya es complicado de por sí, hacerlo cuando tienes una discapacidad es muchísimo más difícil”. Rubén Moreno Pardo no ha venido a contar un cuento de hadas, porque su vida no lo ha sido. Tiene 26 años y una discapacidad intelectual que algunos de los clientes que pasan por su camilla de masajes están conociendo ahora. “Uno lo saben y otros no. Al principio me daba miedo que se me pudieran marchar por este motivo. Ahora ya pienso: mira, allá cada uno. De todos mod

