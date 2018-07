Actualizada 23/07/2018 a las 09:18

El Partido Popular de Navarra ha pedido, a través de una declaración institucional que ha presentado en el Parlamento foral, que la consejera vasca de Infraestructuras, Arantxa Tapia, "sea declarada persona non grata en Navarras" tras las palabras pronunciadas el pasado martes, en las que incluyó a Pamplona entre las "capitales vascas".



Asimismo, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha considerado "intolerable que la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, no haya dicho nada para defender a Navarra". "Una persona que ataca a Navarra debe ser contestada y, desde luego, debe ser considerada persona enemiga de Navarra y persona non grata en esta comunidad", ha añadido en un comunicado este miércoles.



"La presidenta Barkos perdió una oportunidad de oro para demostrar que cree en la comunidad que preside, que es capaz de defenderla y que, a pesar de sus ideas, es consciente de que debe gobernar para todos los navarros", ha afirmado.



"Para que Barkos no se esconda cobardemente", el PPN ha pedido su comparecencia en comisión de Régimen Foral en el Parlamento de Navarra, ya que considera que "debe dar explicaciones a los navarros de por qué no dijo nada y de por qué consiente ataques frontales a la realidad de nuestra comunidad". "Insultar a Navarra no puede salir gratis", ha asegurado Beltrán.



"Es patético que, tras las infames palabras de la consejera Tapia hablando de cuatro capitales vascas y de construcción nacional, la presidenta Barkos se haya quedado de brazos cruzados y no haya hecho ninguna declaración al respecto para defender los derechos de los navarros, quienes ni se sienten vascos ni quieren serlo, por mucho que tanto el Gobierno vasco como el de Barkos sueñen con ello", ha afirmado.

Por último, Beltrán ha concluido que "Barkos debe, por primera vez en esta legislatura, ejercer de presidenta de Navarra y de todos los navarros, porque es consciente de que es una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es y de que a pesar de todos sus esfuerzos en imponer el euskera, en colocar ikurriñas y en crear vínculos de unión y organismos comunes con el País Vasco, Navarra es y seguirá siendo una Comunidad foral diferenciada de Euskadi y perteneciente a España".

