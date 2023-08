The Bear y otras series de TV sobre cocina y gastronomía que tienes que ver

La gastronomía triunfa en todos sus formatos. También en la televisión donde ha dado lugar a grandes series y documentales que han hecho que la afición haya crecido todavía más. El estreno de Máster Chef fue un claro ejemplo del aumento de esta pasión en España y como este programa otras muchas series en las clásicas plataformas digitales han conseguido lo mismo. Vamos a hacer un repaso por algunas de las más recomendadas.

The Bear, Disney+

Estrenada el pasado octubre en Disney+, fue una de las grandes sorpresas de 2022. De ocho episodios y dirigida por Christopher Storer, The Bear cuenta la historia de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un joven chef de alta cocina que vuelve a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia, el Original Beef of Chicagoland, después de un drama familiar. Además de adaptarse a un entorno de cocina tan diferente al que ha dominado en los últimos años, Carmy tiene que encontrar unque supone ser propietario de un pequeño negocio, su (disfuncional) equipo de cocineros y sus tensas relaciones familiares mientras lidia con el impacto que le ha supuesto el suicidio de su hermano. 'The Bear', la serie sorpresa de 2022, regresa en pleno proceso de renovación.