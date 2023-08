No importa que sea agosto: Llegan series como 'Ahsoka' o 'La niña del corazón de cerdo'

Llega agosto con estrenos de potentes series en las principales plataformas, que no han hecho caso de la máxima de que nadie se queda en casa este mes: 'La niña del corazón de cerdo' (SundanceTV), 'Ahsoka' (Disney), 'El elegido' (Netflix), 'Las flores perdidas de Alice Hart' (Prime Video) y 'Te quiero y me duele' (HBO), entre otras.

DÍA 4.- 'LA NIÑA DEL CORAZÓN DE CERDO', COMEDIA ANIMALISTA Y NEGRA

SundanceTV estrena en exclusiva el 4 de agosto la serie francesa 'La niña del corazón de cerdo', una comedia negra cargada de aventuras que sigue a Nina (Héloïse Volle), hija del jefe de un supermercado, y Hugo (Victor Bonnel), criado en una pocilga industrial descuidada y regentada por sus padres, que se unen para salvar la vida de una cerda llamada Fleur, destinada a morir.

Esta producción de ocho episodios estará disponible completa al día siguiente del estreno.

DÍA 4.- 'LAS FLORES PERDIDAS DE ALICE HART', CON LA ABUELA SIGOURNEY

Serie de Prime Video de siete capítulos basada en la novela de Holly Ringland que narra la historia de Alice Hart, quien a los 9 años pierde trágicamente a sus padres en un incendio y se va a vivir con su abuela June (Sigourney Weaver) a la granja de flores Thornfield, donde se entera de que su pasado y su familia están rodeados de secretos.

Un drama familiar que abarca varias décadas y se enmarca en el paisaje natural de Australia, con las flores silvestres y plantas autóctonas como medio para expresar lo inexpresable.

DÍA 4.- 'BUPKIS', SERIE "MEDIO AUTOBIOGRÁFICA" DE PETE DAVIDSON

SkyShowTime estrena el 4 de agosto 'Bupkis', una comedia contada en dos temporadas, de ocho episodios cada una, que narra la historia casi biográfica del cómico Pete Davidson, al que se muestra mientras intenta resolver particulares situaciones familiares y brega con las complicaciones que la fama le crea a la hora de establecer relaciones.

Protagonizada por el propio Davidson, le acompañan Eddie Falco y Joe Pesci, al frente de un reparto lleno de estrellas.

DÍA 6.- 'VOLVER A CAER': KATE DEL CASTILLO, 'ANNA KARENINA' EN MÉXICO

Kate del Castillo y Maxi Iglesias protagonizan esta serie que adapta en clave contemporánea el clásico de León Tolstói "Anna Karenina". Ambientada en el México actual, 'Volver a caer' narra la historia de Anna Montes de Oca, una importante clavadista mexicana, ganadora de una medalla de oro olímpica, cuya relación de pareja empieza a tambalearse.

La vida de Anna da un giro inesperado cuando se enamora de Vico, un joven músico al que conoce por casualidad. En Movistar Plus+.

DÍA 9.- 'UN PLANETA EXTRAÑO', NUEVOS DIBUJOS ADULTOS DE DAN HARMON

Apple TV+ estrena los primeros diez episodios de la serie de dibujos animados para adultos 'Un planeta extraño', creada por Dan Harmon ('Rick y Morty') junto al autor de los cómics en los que se basa, Nathan W. Pyle, del mismo nombre, que ofrece una mirada perspicaz a un mundo lejano no muy diferente al nuestro.

Ambientada en un mundo de ensueño de azúcar rosa, unos cercanos seres azules exploran lo absurdo de las costumbres humanas del día a día.

DÍA 16.- 'EL ELEGIDO': QUÉ HACER CON LOS MISMOS PODERES QUE JESÚS

Dianna Agron ('Glee') y Tenoch Huerta ('Pantera negra: Wakanda forever') protagonizan esta apasionante serie sobrenatural de dos temporadas y doce episodios, basada en el cómic 'American Jesus', de Mark Millar, donde Jodie, un chico de 12 años que vive en Baja California, descubre de repente que tiene los mismos poderes que Jesucristo.

Tras el lanzamiento de 'El legado de Júpiter' y 'Super Crooks', esta adaptación será la tercera de Mark Millar para Netflix.

DÍA 17.- 'TE QUIERO Y ME DUELE': VUELVE EL AMOR A MÉXICO

HBO Max estrena un nuevo original, 'Te quiero y me duele', que cuenta un romance adolescente entre jóvenes de distintas clases sociales en el entorno de los paisajes de Veracruz, México.

Creada por la conocida cazatalentos latina Cris Morena, responsable de historias icónicas como 'Rebelde Way', contará con canciones originales que buscarán reflejar la lucha de una generación que valora la diversidad, la inclusión y la empatía.

DÍA 18.- MACARENA ACHAGA Y JORGE LÓPEZ, JUNTOS EN 'MALA FORTUNA'

La serie, de ocho episodios, reúne en Prime Video por primera vez a los ídolos juveniles Macarena Achaga y Jorge López, convertidos en Victoria y Julio, dos jóvenes que llevan sin verse desde que sus padres se vieron envueltos en un escándalo financiero que acabó con la fortuna de algunas de las familias más poderosas de Latinoamérica hace más de una década.

Ambos lo han pasado mal económicamente y llegan con dificultades a fin de mes: la única forma de salir de este lío es cambiando sus identidades y buscando un futuro mejor, pero el problema es que ambos han optado por ir tras la misma presa: la familia Urquiza.

DÍA 18.- DESDE COREA, 'LA CHICA ENMASCARADA' ENAMORA 'ON LINE'

Netflix estrena el día 18 de agosto la serie coreana 'La chica enmascarada', protagonizada por las camaleónicas actrices locales Ko Hyun-jung ('Dear My Friends') y Ahn Jae-hong ('Be Melodramatic') que adapta la webserie del mismo título en siete episodios.

Una oficinista acomplejada por su aspecto se convierte en una popular 'streamer' enmascarada por las noches, hasta que unos sucesos fatídicos dan un vuelco a su vida.

DÍA 23.- 'AHSOKA': ROSARIO DAWSON Y SU SPIN-OFF DE 'THE MANDALORIAN'

La nueva serie de la interminable saga Star Wars para Disney narra la historia de la jedi Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable.

Ambientada después de la caída del Imperio, 'Ahsoka' es la segunda serie derivada (spin-off) de 'The Mandalorian' -protagonizada por el chileno Pedro Pascal- junto a 'The Book of Boba Fett', ha sido escrita por Dave Filoni, que ejerce de productor ejecutivo junto a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck.

DÍA 25.- 'TRUE CRIME' INTERNACIONAL: 'SE BUSCA: CARLOS GHOSN'

Apple TV+ estrena el día 25 de agosto la serie documental de cuatro episodios 'Se busca: Carlos Ghosn', donde se cuenta la fascinante historia del CEO de Nissan Motor y Renault prófugo de la justicia Carlos Ghosn, desde su implacable ascenso a la cima de la escalera corporativa hasta su impactante arresto y el posterior e increíble escape de prisión con el que sorprendió al mundo.

DÍA 31.- 'ONE PIECE', VERSION CON HUMANOS DEL MANGA MÁS FAMOSO

Basada en 'One Piece', el manga creado por el japones Eiichiro Oda, la serie de Netflix de ocho capítulos es una adaptación en imagen real de una aventura en alta mar, legendaria como ninguna otra.

Monkey D. Luffy (interpretado por Iñaki Godoy) es un joven aventurero que siempre ha ansiado la libertad; así, abandona su pueblo para emprender un peligroso viaje en busca del mítico tesoro del que hablan las leyendas, "la pieza única", y convertirse en el Rey de los Piratas.