Pocos nombres nuevos y mucha propiedad intelectual ya asentada. Es el resumen que uno extrae cuando echa un vistazo a las series que están por venir en 2023. Está claro que lo que planea en estos momentos en el horizonte no es todo lo que nos va llegar el año que viene en formato serializado, pero también parece diáfano que las plataformas no están en estos momentos para tomar riesgos. Estas son las series más esperadas de 2023.

'THE LAST OF US': HBO MAX, 16 DE ENERO

Es una de las series más esperadas de 2023, sobre todo porque corresponde a una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la historia y quizá de las más maduras. Aunque 'The Last of Us' es una historia de infectados, cuenta el viaje físico y vital de Joel y Ellie, un tipo de unos cincuenta años y una chavala de catorce, por todo Estados Unidos intentando conseguir la cura a la pandemia que asola una buena parte de la población.

'POBRE DIABLO': HBO MAX, FEBRERO DE 2023

Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla están detrás de esta serie de animación que se estrenará en febrero. Stan, es un chaval normal y corriente salvo por el hecho de que es el Anticristo. Además, acaba de cumplir 665 meses. Queda un mes para que se cumpla la profecía y tenga que cumplir con su destino: sumir a la humanidad en el horror y el caos y traer el armagedón.

'LA MESÍAS': MOVISTAR PLUS+, SIN FECHA DE ESTRENO

Los Javis responsables de series como 'Paquita Salas', se encuentran inmersos en el rodaje de su nueva ficción. El serial gira en torno a un vídeo de un grupo de música pop cristiano compuesto por varias hermanas que impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por el fanatismo religioso.

'BALENCIAGA': DISNEY, SIN FECHA DE ESTRENO

Alberto San Juan encarnará al famoso modisto donostiarra en esta ficción biográfica que Disney+ estrenará en todo el mundo, una de las producciones más ambiciosas del año, dirigida por Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi, los autores de 'Loreak' y 'Handia', ganadora de diez Goyas en 2019.

'REINA ROJA': PRIME VIDEO, SIN FECHA DE ESTRENO

Por fin el escritor Juan Gómez-Jurado verá cumplido uno de sus sueños: llevar a la pantalla alguna de sus exitosas obras. Koldo Serra dirigirá la adaptación de la exitosa trilogía. Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición.

'AHSOKA': DISNEY+, SIN FECHA DE ESTRENO

Fue uno de los momentos más celebrados de la segunda temporada de 'The Mandalorian': la aparición de Ahsoka, el personaje interpretado por Rosario Dawson. No se sabe nada del argumento, aunque se da por sentado que su historia tendrá lugar después de la aparición del personaje en 'The Mandalorian', que regresa también con su tercera temporada.

'ECHO': DISNEY+, VERANO DE 2023

¿Necesitaba 'Ojo de Halcón' un 'spin-off'? Disney+ piensa que sí y, de hecho, ya tiene fecha orientativa de estreno: 'Echo' se estrenará en verano. Alaqua Cox volverá a dar vida a Maya López, una heroína poco conocida del Universo Marvel. 'Los Bridgerton' Netflix, sin fecha de estreno Sabemos ya cuál será el romance central que vertebrará la tercera temporada de 'Los Bridgerton': el de Colin Bridgerton y Penelope Featherington.

'SUCCESSION': HBO MAX, PRIMAVERA DE 2023

Da igual que las tramas de 'Succession' se repitan constantemente, la ficción creada por Jesse Armstrong ha calado hondo entre los espectadores gracias a una galería de personajes irrepetible. ¿Volverá Logan a ganar la partida en la cuarta temporada?

'THE IDOL': HBO MAX, SIN FECHA DE ESTRENO

Detrás de esta ficción se encuentra Sam Levinson, el responsable de 'Euphoria'. Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, y el cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, protagonizan esta serie en la que el músico interpreta al líder de una secta, que pronto comenzará una relación con una estrella del pop, a la que da vida Depp.

'BERLÍN': NETFLIX, SIN FECHA DE ESTRENO

Estaba claro que ni Netflix ni Álex Pina iban a dejar escapar un éxito como 'La casa de papel' así como así. 'Berlín', la precuela sobre el personaje al que da vida Pedro Alonso, llegará en 2023. La serie explorará los orígenes del popular personaje Andrés de Follonosa.

'SECRET INVASION': DISNEY+, PRIMAVERA DE 2023

Samuel L. Jackson, como Nick Furia, es el gran protagonista de esta ficción basada en la novela gráfica 'Invasión secreta' de Brian Michael Bendis. La serie ha fichado a Emilia Clarke, que vuelve así a la televisión tras concluir su rol como Daenerys Targaryen en 'Juego de tronos'.

'TALES OF DUNK AND EGG': HBO MAX, AGOSTO DE 2023

'La casa del dragón' os ha debido saber a poco porque HBO Max prepara ya 'Tales of Dunk and Egg', una ficción que se ambienta unos noventa años antes de las novelas principales de 'Juego de tronos' y sigue las aventuras de Dunk (el futuro Lord Comandante de la Guardia del Rey, sir Duncan) y Egg (el futuro rey Aegon V Targaryen).

'EL OTRO LADO': MOVISTAR PLUS+, SIN FECHA DE ESTRENO

Berto Romero se asomará al terror en su nueva ficción, 'El otro lado', una serie de seis capítulos de media hora de duración que se estrenará en 2023. Es la primera producción que capitanea después de 'Mira lo que has hecho'.