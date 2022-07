Helena Resano vivió en la distancia el inicio de los Sanfermines 2022. Disfrutó del lanzamiento del La periodista navarravivió en la distancia el inicio de los Sanfermines 2022. Disfrutó del lanzamiento del chupinazo por parte de Juan Carlos Unzué desde el plató de 'Al rojo vivo', en La Sexta.

En el inicio de la fiesta en Pamplona, Antonio García Ferreras comentó que esos instantes "despiertan recuerdos del pasado emocional de muchos navarros". "¿Son siempre montón de recuerdos de familia, de los que no están, ¿no?", le planteó a su compañera, que acudió al programa vestida de blanco y rojo.

Y ahí fue cuando la pamplonesa no pudo evitar emocionarse y realizó una confesión. "No me hagas llorar, que me vas a hacer llorar. Hoy mi hija me ha mandado una foto de ella de pequeñita con mi hijo y con mi padre vestidos de San Fermín", relató mientras se le quebraba la voz y casi no podía continuar hablando.

"Estás pensando en tu madre, que lleva peleando un montón de tiempo y hoy después de dos años está desde casa escuchando ese sonido, esa fiesta tremenda. Y tú sabes que hoy un montón de gente en Pamplona que está llorando de alegría y de emoción", apuntó García Ferreras.

Tras tomar un poco de aire, la navarra continuó. "Porque hay ganas de celebrar y porque estamos un poco ya hasta las narices. Y porque quieres recordar también. Son días en los que te lo has pasado muy bien. No solo ahí, también de pequeñita, en las barracas, cuando te compraban esa bola enorme de azúcar que era el único momento en el que podías", relató con nostalgia.

"¿Tus hijos llevan ahora puesto el pañuelo?", le preguntó el presentador. "Mi hija me ha mandado una foto de ella vestida de San Fermín. El año pasado pudimos estar las dos en el balcón consistorial grabando un reportaje sobre el Camino de Santiago. Y ella me dijo que poca gente había podido estar en ese balcón. Me ha salido más sanferminera de lo que me gustaría", aseguró la periodista con una sonrisa. "Ha salido a madre", sentenció García Ferreras. "Y a padre, a padre, que es casi peor que la madre", puntualizó divertida la navarra.