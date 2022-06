'El Hormiguero': Pablo Chiapella confiesa que no deja que su hija vea 'La que se avecina'

Pablo Chiapella fue este martes el invitado en el plató de 'El Hormiguero 3.0'. El actor acudió para promocionar la película 'Llenos de gracia', basada en la historia real del ex jugador de fútbol de Osasuna Valdo y la hermana Marina, que interpreta Carmen Machi.

Motos también aprovechó para conocer un poco más el lado personal de Chiapella. El valenciano tiene una hija de 7 años que empieza a ser consciente de la profesión de su padre. "Ella más que entender el concepto 'actor', entiende el concepto 'Amador'", bromeó el intérprete en relación a su papel en 'La que se avecina'. Confesó que todavía es pequeña para ver la serie, aunque no puede evitar que amigos y primos "le cuenten cosas". "No quiero que vea a su padre en tanga todavía", justificó entre risas.

Como curiosidad, señaló que su hija le dice "a su profesor de piscina que su padre es Amador en vez de actor".

En 'La que se avecina', el actor valenciano conoció precisamente a su mujer. "¿Es verdad que era la que te probaba los tangas?", le preguntó Motos, ante lo que Chiapella aclaró que su esposa trabajaba en el departamenteo de vestuario de la serie. "Yo entraba al baño normal y salía con un tanga, y ella decía si bien o mal", narró.

"¿Fue ese detalle lo que la enamoró?", insistió el presentador. "Imagino que sí porque, para superar la vergüenza, lo convertía todo en una broma y en un chiste", afirmó de nuevo entre risas el invitado.

Y aunque teñido también con anécdotas, el intérprete narró en el programa lo mal que lo pasó tras infectarse de coronavirus. "Tuve una semana terrible. Primero me dio una fiebre salvaje, después me dejó en la cama molido completamente y perdí el gusto y el olfato", recordó.

Pero lo peor fue que no podía acabar las frases: "Me di cuenta mandando un audio a mi suegra. Ella se pensaba que lo estaba haciendo aposta, así que me dijo que midiera la saturación en la sangre, que yo no sabía ni que teníamos", contó. "Tenía 94, 95... estaba en el límite del bien y del mal. Después me salió urticaria en la espalda... así que fatal", aseguró.