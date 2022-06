Supervivientes 2022: Salvación de Kiko Matamoros, caída de Anabel Pantoja y confesión de Tania Medina

'Tierra de Nadie' es el espacio presentado por Carlos Sobera y Lara Álvarez que aborda la última hora del concurso de 'Supervivientes 2022' en Honduras. Ha llegado a Telecinco con una nueva ceremonia de salvación donde Kiko Matamoros, Yulen, Anuar y Mariana se han enfrentado al primer veredicto de la semana para conocer quien se salvaba de la expulsión del próximo jueves.

Entre las últimas novedades en la convivencia se encuentra la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira, el reencuentro de Ana Luque con su marido y la llegada de Tania al plató de Telecinco.

En 'Supervivientes 2022' se ha puesto a prueba la sinceridad en un divertido juego de recompensa. De tres en tres, debían sentarse en tres sillas separadas por un biombo. Lara Álvarez lanzaba una pregunta seguida de un adjetivo, y debían levantar la fotografía del concursante a quién más representara esta virtud o defecto. Más tarde, la audiencia votaría a la persona más sincera y las tres personas ganadoras recibirían un trozo de pizza.

La presentadora ha lanzado la siguiente pregunta: "¿Quién creéis que es el concursante más tramposo en lo que vamos de edición?". Y Kiko Matamoros ha levantado su propia fotografía. "He sido posiblemente el más tramposo de la edición porque he participado en todas las trampas colectivas y en alguna individual. Algunas en beneficio de mis compañeros y otras en beneficio propio. Soy el más tramposo, lo reconozco", ha confesado el concursante.

"Lo que hace una pizza eh...", se ha reído Lara Álvarez . "No, no, si lo he largado yo. Cuando me han pillado lo he dicho, y aunque no me hayan pillado también. Esto es supervivencia y latambién forma parte de la