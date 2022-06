Manuel Pereira, campeón del Mundo de espada en 1989 y padre de Yulen Pereira, salió al paso de las críticas "equivocadas" de la Federación hacia su hijo, uno de los mejores esgrimistas españoles, por su participación en el programa televisivo de aventuras 'Supervivientes', lo que le aparta 3 meses de la actividad deportiva y de los próximos grandes torneos de este verano.

El concurso de Yulen Pereira en 'Supervivientes' ha creado polémica. El presidente de la Federación Española, José Luis Abajo 'Pirri', señaló que se enteró "una semana antes" de la partida de Yules a una isla de Honduras, "y no para descansar, sino para lanzarse desde un helicóptero y participar en un programa de TV", lo que interpreta como un serio perjuicio para su carrera como esgrimista, empezando por su descarte para las próximas competiciones.

"Estoy totalmente en desacuerdo con Pirri, sus comentarios han sido poco afortunados y equivocados. Sí, estamos en ciclo olímpico porque un ciclo es de 4 años, pero para los Juegos de París 2024 quedan más de 2 años, no estamos ante una inminente olimpiada. Queda mucho tiempo. Que participe en 'Supervivientes' no tiene por qué perjudicarle para esa preparación", señaló Manuel Pereira.

Pereira padre explicó que llamaron a su hijo de 'Supervivientes' "porque es un esgrimista número 1, es famoso y le hicieron una oferta interesante.

"ES UNA FALACIA QUE LA FEDERACIÓN SE ENTERASE UNA SEMANA ANTES"

"Cuando la aceptó lo comunicó a la Federación. Hubo una reunión en la sede federativa a la que no acudió Pirri, me imagino que tendría otras cosas más importantes que hacer, pero sí fueron el resto de directivos, con el director técnico incluido. Así que no se enteró una semana antes, sino un mes", comentó el excampeón mundial.

Según detalla Manuel Pereira, "Yulen comunicó que se iría solo tres meses: abril, mayo y junio, que no se iba a ir un año. No es un período de tiempo exagerado, hay gente que está parada 4 meses por lesión u otras circunstancias y la vida sigue".

Los problemas de preparación, de pérdida de forma física, que puede suponer "pérdida de masa muscular" y de concentración que requiere la alta competición, no son problemas insalvables en opinión de Manuel Pereira.

"Desde julio de 2021, cuando Yulen ya se había recuperado de una lesión, no paró de entrenarse hasta abril de este año, ha estado 9 meses sin parar, y luego se fue a 'Supervivientes'. Cuando regrese empezará a entrenarse de nuevo, justo cuando los demás empiecen las vacaciones....es como si se hubiera lesionado, no se ha ido un año, volverá a su nivel sin problemas".

Sí admite Manuel Pereira que "obviamente" se perderá los Campeonatos de Europa y del Mundo que se disputarán este verano.

"Al Campeonato de Europa y del Mundo que son en junio y julio no llega, renunció a ambas citas. Se preparará ya a partir de 2023 para los mismos campeonatos, que son valederos para la clasificación olímpica", comenta.

Sobre la base de que "la vida no es solo esgrima" y que hay más cosas en la vida de una persona, Manuel Pereira entiende que la oportunidad de acudir a 'Supervivientes' era muy interesante.

EL FUTURO EN LA ESGRIMA ES INCIERTO, AQUÍ TIENES QUE PONER DINERO

"Yulen entendió que no podía dejar una oportunidad que le suponía una cantidad de dinero, promoción personal, tener seguidores y que le abre otras puertas. Con la esgrima el futuro es incierto. ¿Y si se lesiona? La esgrima es sobre todo pasión, aquí tienes que poner dinero. Para él era una buena oportunidad y volverá con más fuerza".

Pereira tiene claro que a la Federación que dirige Pirri no le ha gustado que Yulen pueda hacer otras cosas aparte de la esgrima.

"Él está estudiando una carrera. La esgrima claro que le llena, pero siempre que se le apoye. Hasta el pasado mes de marzo Yulen llevaba más de un año sin recibir ayuda económica de la Federación. Tuvo que tirar de los ahorros de sus padres y tuvo que vender hasta el coche. No tenía ayuda económica y estaba entre los 10 mejores del mundo", explica.

Añade Manuel Pereira que "con 26 años, si solo te dedicas a entrenar necesitas una beca". "Muchos compañeros de Yulen lo han dejado. Decidimos que se fuera a entrenarse a un club de París . Se tuvo que pagar el alquiler del piso, la comida, el entrenador, la cuota del club...."

Yulen Pereira tuvo la beca ADO y la ayuda del Programa podio. Desde principios de marzo de 2021 empezó a recibir ayudas. Actualmente ha recibido "alguna ayuda mínima de la Federación", aunque precisa que la beca prometida "nunca llegó".

Manuel Pereira detalla que "hasta febrero y marzo de este año la Federación pagó el alquiler del piso compartido en París con otros tiradores y la comida, y además 1.000 euros al mes". Cuando Yulen se marchó a 'Supervivientes' dejó de percibir esta ayuda.

Manuel Pereira, quien subrayó que Yulen y Pirri son amigos y han competido juntos con buenos resultados, también destacó la tarea de promoción de la esgrima con el deportista en el "reality" de TV, sobre todo si llega a la final. "Tendrían que estar agradecidos. Nunca se ha hablado tanto de la esgrima en TV. Aunque sea por la promoción que está haciendo de nuestro deporte ya vale la pena".