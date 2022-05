Supervivientes 2022: homenaje, dilema, placer y expulsión

Este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' también se ha conocido todo lo que ha sucedido durante las últimas horas en el reality de supervivencia.

Los enfrentamientos siguen saltando en ambas playas, entre ellos la tensión de Anabel con Kiko Matamoros; o Anuar y Ana.

Desirée Rodríguez ha explotado en los Cayos Cochinos. La sevillana considera que se está dando un trato de favor a quien está en Playa Fatal. Por ello, la concursante ha decidido hacer "huelga" y no dar contenido al programa.

Ion Aramendi ha hablado con Desy sobre la incómoda situación a la que se enfrenta ella en el concurso, y ha cuestionado sus funciones en Playa Royale.

Lara, por su parte, le ha planteado un dilema: comerse un cocido enorme para ella sola o que la única que pueda alimentar a su equipo sea ella.

La concursante no ha dado crédito ante este dilema del Pirata Morgan y ha decidido no aceptar el cocido y comprometerse a ponerse las pilas en el concurso, pescar y poder llevar alimento para el grupo. Además de dar todo el contenido al programa que había denegado en su momento.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira cada vez tienen más acercamientos. Ambos han compartido un momento muy íntimo en las playas de Honduras.

Tanto Anabel como Yulen han disfrutado de este momento de desconexión en los Cayos Cochinos, algo que les ha acercado mucho más en el concurso.

Charo se ha convertido en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2022'. Tras sufrir un fuerte ataque de ansiedad el pasado domingo por el que tuvo que ser atendida por el personal sanitario, la concursante ha conocido esta noche su destino en el concurso. "Entré en un cuadro de ansiedad que no tenía que haber entrado, pero me vinieron recuerdos de muchos malos momentos, momentos muy feos", ha explicado Charo Vega tras conocer que ella es la primera expulsada de Supervivientes.

La expulsada también ha querido tener unasde Telecinco antes de coger su saco y marcharse: "Me gusta recordar el equipo que hay aquí. Yo que soy muy de producción me he fijado mucho y qué buena gente hay aquí. Nadie se imagina lo que hay detrás”.