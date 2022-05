Lola Índigo, en 'El hormiguero': "Me dijeron que tenía que estar delgada como un palillo si quería trabajar"

Lola Índigo llegó nerviosa al plató de El Hormiguero. "Nunca he estado nerviosa, pero en este caso es como abrirte el corazón delante de todo el mundo", afirmó. "Es que no es lo mismo promocionar y presentar una canción, que promocionar un documental donde además de tus fracasos y tus éxitos se van a ver tus debilidades", le intentó tranquilizar Pablo Motos. Y comenzó así una de las entrevistas más íntimas que se recuerdan en el programa líder de Antena 3.

“Dejé de comer y me di cuenta de que estaba enferma porque pesaba cada cosa, me mataba de hambre. Me notaba débil. Lo superé cuando entendí que me tenía que querer más”, respondió Lola Índigo cuando Pablo Motos le preguntó si los problemas de alimentación que sufrió fueron anorexia. Ella no nombró esta palabra. Todo esto ocurrió cuando la cantante quiso probar suerte profesional en China. “En los casting me solían descartar por mi físico”, explicó.

Y aunque se encuentra ya bastante recuperada añadió que “hay que estar siempre alerta todo el día tras pasar esta enfermedad. Sin embargo, ya no cuento calorías y mi hobby es comer“. Y puntualizó: “lo que más me gusta es pan con aguacate y aceite”.

Lola Índigo presentó en el programa el documental La Niña, que llega a Prime Video el próximo 13 de mayo.

La Niña, no es el clásico documental sobre las peripecias de la cantante de moda. Es el lugar donde Lola Índigo se vuelve a convertir Miriam Doblas Muñoz, aquella Mimi.

Cuando Pablo Motos le puso el tráiler Lola Índigo o, más bien, Miriam Doblas soltó toda esa tensión, todos esos nervios y se dejó llevar por la emoción. No pudo evitar llorar: "Para mí tener la posibilidad de hacer un proyecto con mis amigas y con mi gente ha sido una cosa muy chula. Es que, te lo juro Pablo, pasan los años y yo todavía no me lo creo. Me siento súper, súper afortunada. Es muy fuerte". Y no pudo continuar hablando.