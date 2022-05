El actor Willam Levy revolucionó anoche 'El hormiguero' con su visita al plató del programa de Antena 3, donde llegó derrochando simpatía y muy agradecido por el recibimiento. “Me siento bendecido. Llegar a un país y recibir el cariño de la gente es algo que tengo que agradecer”, afirmó.

Pablo Motos sobre el éxito de su telenovela 'Café con aroma de mujer' en Netflix. En el programa, el entrevistado habló consobre el éxito de su telenovela

“La historia se conoce mundialmente. Es una novela muy exitosa. Fue un reto muy grande hacerla. Se hizo con mucho amor. Y la gente necesitaba regresar al amor, a lo bonito”, decía sobre la serie que le ha catapultado a la fama mundial. Fue un rodaje difícil y para él, más. “Grabamos durante la pandemia y no podíamos viajar por responsabilidad. Y fue complicado porque mi hijo había tenido un accidente justo antes de ir a grabar. Tuve que dejarle en plena recuperación y no verle en muchos meses”, confesaba.

Universidad su madre se separó y tenía que ayudarla para llevar dinero a casa. Dejó el béisbol y se centró en encontrar trabajo. Una mujer un día le dijo que podía valer para ser modelo, pero también le contó que tenía que hacerse un book de fotos que le costaría unos 1.500 dólares. Fue al llegar a EEUU donde todo cambió, según relató el actor. Cuando estaba estudiando en lasu madre se separó y tenía que ayudarla para llevar. Dejó el béisbol y se centró enUna mujer un día le dijo que podía valer para, pero también le contó que tenía que hacerse un book de fotos que le costaría unos 1.500 dólares.

No tenía dinero para pagarlo, así que aparcó el tema. Sin embargo, un día fue a buscar a su madre a la fábrica donde trabajaba y vio en un edificio la agencia que aquella mujer le había dicho. Y subió. "Subí, pregunté, me vieron, espere media hora y salí con un contrato. Al día siguiente me hicieron fotografías y me pagaron por ese trabajo 1.250 dólares al día por tres días. Fue algo que pasó de un día para otro y desde entonces no he dejado de trabajar".

Pero el presentador también quiso que su invitado, estadounidense de origen cubano, le contara a la audiencia la situación que viven en país caribeño.

"No siempre te fue tan bien, naciste en Cuba y a los 15 años abandonaste el país", señaló el valenciano. “Mi padre era preso político, Estados Unidos nos dio asilo político y pudimos emprender una vida llena de oportunidades", recordó el intérprete. Levy reconoció que "En Cuba vives con carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad, vivir en un lugar donde puedes esforzarte y dar lo mejor de ti, pero no tener futuro, es difícil”.

felicidad”, destacó. "En Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligada por el gobierno. Ahora estamos igual que en el 93 y 94, sin comida , nos daban un pan al día por persona. En medio de estas dificultades, uno buscaba la”, destacó.

El artista regresará a España en breve porque rodará aquí 'El conde de Montecristo' y está muy ilusionado con el proyecto. "Siempre quise hacerlo porque me identifico mucho con el personaje", aseguraba en la entrevista.

Por su parte, Pablo Motos ha invitado al actor a volver al plató en cualquier otra ocasión: "Puedes venir siempre que quieras, una vez al año. ahora nos intercambiamos los teléfonos y tú me llamas siempre que quieras venir".

📊 #AUDIENCIAS | #ElHormiguero en Antena 3 este Martes vuelve a ser LO MÁS VISTO y LÍDER DE SU FRANJA con la visita del actor y modelo William Levy, reuniendo a 2.510.000 espectadores y un 16,4% de share 🐜🐜 🔝 ✨#WilliamLevyEH pic.twitter.com/tRYdvPIZNe — 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗧𝗩 📺 (@PackTV123) May 4, 2022 "> ">