'Masterchef' 10: sin expulsión y con otro "león" en la gala 3

RTVE emitió en la 1 este lunes 2 de mayo una nueva entrega de 'MasterChef'. Esta edición estuvo repleta de momentos para el recuerdo: el primer cocinado de comida de esquimales, la prueba de que el león come gamba sí podía ir a peor y una prueba de expulsión sin expulsión.

En la primera prueba del último programa de 'MasterChef', la exconcursante Silvia Abril acudió como visita para repartir los platos que el resto tenía que hacer. Había dos opciones: recrear alguno de los mejores de las anteriores ediciones o mejorar uno de los peores.

parecía lo más fácil, pues había más margen de mejora en sus elaboraciones. Pero nada más lejos de la realidad. Si hay un plato viral entre los horrores de 'MasterChef' es Esto último, pues había más margen de mejora en sus elaboraciones. Pero nada más. Si hay unentre los horrores de 'MasterChef' es León come gamba

otorgó el plato a Luismi, el participante bombero, que ya ha mostrado en alguna ocasión que, pese a su tesón y positividad, es uno de los aspirantes con menos nivel. Pese a esto, se esperaba que su propuesta mejorase al Alberto en La cómica le, el participante bombero, que ya ha mostrado en alguna ocasión que, pese a su tesón y positividad, es uno de los. Pese a esto, se esperaba que su propuesta mejorase al león come gamba original , obra del aspiranteen 'MasterChef' 3.

ni siquiera estaba terminado y le faltaba la característica cara del león. Se llamó 'El Gato Acostado' y pretendía rendirle un sentido homenaje a los leones de la entrada del parodia. El jurado, formado por Samantha Vallejo Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz , estalló contra el concursante al ver el resultado, quey le faltaba la característica cara del león. Se llamóy pretendía rendirle un sentido homenaje a los leones de la entrada del Congreso de los Diputados , pero el resultado se asemejó más a una

"El problema está en que, cuando este plato se presentó por primera vez, no se hizo con la idea de crear un desastre. Más bien había ilusión y la intención de hacer algo bien. Pero, lo que acabas de presentar Luismi y tu forma de trabajar en las cocinas es imperdonable", sentenció Jordi Cruz.

Por si no fuera suficiente, el tono con el que el bombero afrontó las críticas, replicando continuamente y sin la auto crítica que se esperaba, derivó en un momento tenso para el jurado, pero muy divertido tanto para el resto como para una audiencia que, como era de esperar, se lanzó a hacer memes y compartirlos en las redes.

“Te lo estás tomando a cachondeo y no has querido mejorar el plato. Esto sí se merece un delantal negro para que te vayas a la prueba de eliminación. En 75 minutos no has cocinado nada”, expresaba Jordi Cruz. “Haces esta idiotez. El fracaso es nuestro. Me equivoqué”, lamentaba Pepe Rodríguez haciendo referencia al casting.

Esto último ocurrió después de que, en la prueba en exteriores, una accidentada capitanía de Paula terminara con el equipo rojo con los delantales negros. Aunque uno de los aspirantes tuvo la oportunidad de librarse, no ocurrió lo mismo con Yannick y Claudia.

Los aspirantes se enfrentaron a una prueba muy dulce, pero complicada. De la mano del maestro chocolatero David Pallàs, los delantales negros se enfrentaron a un desafío dividido en tres fases, y en cada una de ellas se salvaron dos concursantes.

Paula, Luismi, Yannick, Adrián, Jokin y Verónica, que volvía tras su confinamiento particular, se la jugaron con el chocolate.

Tanto la complejidad como el esfuerzo desempeñado por Claudia y Yannick, quienes no consiguieron salvarse hasta la última parte del examen, y los buenos resultados que presentaron, hicieron que el jurado decidiera no eliminar a nadie