Chanel repasa el Benidorm Fest en 'El Hormiguero' a pocos días de participar en Eurovisión

Chanel, la cantante que representará a España en visitó este lunes el plató de 'El Hormiguero' donde charló con Pablo Motos sobre la polémica del Benidorm Fest y su participación en el certamen musical que se celebra este año en Turín. , la cantante que representará a España en Eurovisión visitó este lunes el plató dedonde charló con Pablo Motos sobre lay su participación en el certamen musical que se celebra este año en Turín.

Motos comenzó la entrevista preguntando a la cantante por "su punto de vista" de la polémica del Benidorm Fest. La artista recordó que, tras ser elegida, en los días posteriores, fue atacada y recibió todo tipo de ataques destructivos. "Me llegaron a decir que iba a ir a Turín con una metralleta...", aseguró. "No me amargaron el premio pero fue una sensación agridulce", dijo. Chanel afirmó que fue "un aprendizaje" y recordó cómo, para no tener contacto con el odio que se generó en internet, se retiró de las redes sociales.

Sobre la repercusión que el significado de la letra de la canción SloMo tuvo en el Congreso de los Diputados, Chanel explicó lo siguiente para cerrar el tema: "La música es arte, y el arte abarca muchas cosas y es subjetivo. No hay arte bueno y arte malo. No existe. No se puede sentenciar, ¿no? Entonces, abramos la mente, y es música, disfrutemos, ya está".

Con respecto a su próxima participación en el Festival de Eurovisión el presentador recordó que las apuestas la "sitúan muy alto", pero que la canción de Ucrania se ha convertido en favorita tras la invasión. La cantante lo tuvo claro: "Es una competición, pero yo estaría contenta si salgo del escenario, miro a mis bailarines y estamos satisfechos de hacer un buen show, luego lo que pase no está en nuestra mano".