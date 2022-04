Mariló Montero llama machista a Ferreras a través de su Instagram

Hace dos días Mariló Montero utilizó sus redes sociales para criticar a su compañero de profesión Antonio García Ferreras en particular, y a una sociedad que sigue considerando machista en muchos de sus comportamientos, en general.

a través de su Instagram. En 'Al Rojo Vivo', espacio dirigido por Ferreras, el periodista afeó el criterio de igualdad de Mañueco al formar su nuevo ejecutivo. "Sólo encuentra tres mujeres capaces de formar parte de su Gobierno. ¡El resto son hombres!", expuso. Y fue lo que a la navarra le enfadó."Ve la paja en el ojo ajeno y no en el suyo propio", afirmó en un largo mensaje que ilustró con una imagen de la mesa redonda del programa en la que se ve a siete hombre y solo una mujer en la esquina. Mariló Montero confesó el año pasado que sufrió maltrato laboral.

“Antonio García Ferreras, director y conductor de ‘Al Rojo Vivo’ en laSexta, ha criticado con dureza al nuevo gobierno de Mañueco, Castilla y León, por formar un gobierno sin paridad. 9 consejeros y 3 consejeras. Según Mañueco, "son los mejores hombres y las mejores mujeres". Ferreras le ha respondido con dolorosa ironía a Mañueco que "no ha sido capaz de encontrar más mujeres con méritos”, comenzaba el texto.

Después han comenzado los reproches. “En la mesa de Ferreras, donde hay ocho sillas, como 8 consejerías u ocho ministerios, él tiene sentados a 7 hombres y a una mujer, que, además, no es contertulia, sino una redactora que va dando paso o algún apunte informativo, pero ninguna mujer ha sido invitada a opinar”. “Será que Ferreras no es capaz de encontrar a ninguna mujer con méritos para debatir sobre los temas que aborda cada día. Ve la paja en el ojo ajeno y no en el suyo propio”, ha criticado irónicamente.

Y después ha venido la crítica general a la sociedad que están creando. "Tanto el Gobierno de Mañueco como Ferreras, no saben el verdadero daño que hacen a la sociedad. A España. A todas las mujeres preparadísimas que hay en nuestro país y a las que no se les da su merecido y necesario sitio”. Y ha lamentado que “en el siglo XXI no haya paridad en España, en la política, en los medios de Comunicación, es humillante, es un grave insulto”.

El último párrafo es un ruego: "Por favor, no vuelvan a formar gobiernos que no sean paritarios, programas de televisión sin paridad, empresas sin paridad.Miren a su alrededor, primero limpien su mirada, valoren a las mujeres y dejen de seguir soltando verborreas feministas cuando sus comportamientos y decisiones son machistas".

A Mariló Montero le siguen más de 80 mil personas en Instagram pero solo 1443 dieron 'me gusta' a este post.