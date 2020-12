Choque entre Pablo Iglesias y Ferreras en La Sexta: "No estoy aquí para responder preguntas"

Actualizada 02/12/2020 a las 12:14

Este lunes, 30 de noviembre, el plató de 'Al rojo vivo', programa que presenta Antonio García Ferreras en La Sexta, recibió al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Una pregunta sobre el pacto de los Presupuestos Generales del Estado con EH Bildu y ERC desencadenó un momento de gran tensión durante la entrevista entre el comunicador y el líder de Unidas Podemos.

En ese momento, Ferreras cuestionó al político: "¿Usted no cree que a Bildu, o a un sector importante de Bildu, les falta una especie de recorrido ético más profundo?", quiso saber el comunicador.

Iglesias, por su parte, trató de interrumpir. "Déjame preguntarte una cosa al revés", cuestionó al presentador, que respondió: "Yo no estoy aquí para responder preguntas".

El político, entonces, cambió de estrategia y decidió ser él quien respondiera. Así, mandó un recado a PP y Vox al proponer un escenario en el que "estuviera sentado alguien que hubiera llegado a un acuerdo de Presupuestos con el PP. No me imagino diciéndole que si no cree que los dirigentes de PP y Vox tienen que hacer un recorrido ético".

Además, tildó el apoyo de Bildu a los presupuestos del Gobierno como "la mejor noticia para la democracia española".

Iglesias: "Es lógico que haya tiras y aflojas, pero lo importante es el resultado, los Presupuestos" https://t.co/Lqny9jWPve — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 30, 2020

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar