Mariló Montero confiesa que sufrió maltrato laboral

"Me han maltratado en el trabajo", aseguró este fin de semana en el programa 'Sábado Deluxe' la periodista Mariló Montero, que habló sobre uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. Fue durante su etapa en Televisión Española, como conductora de 'La mañana de la 1'. "Ha habido momentos duros, siempre hay alguien que te grita, y eso es intolerable porque te mina la moral", añadió. Tanto es así, que confesó que "me hicieron sentir la tonta de España" durante aquellos años al frente del matinal.

La navarra decidió dar un paso al frente y denunciar el acoso al que se estaba viendo sometida: "Hice las denuncias pertinentes a la dirección, recursos humanos, sindicatos y al equipo". Aunque finalmente, al ver que el maltrato no cesaba, decidió irse y se tomó un año sabático que pasó en Nueva York. A pesar de todo, es algo superado. "De las heridas que he tenido no me quedan ni las cicatrices", dijo.

La periodista también habló de su exmarido, Carlos Herrera, para el que tuvo palabras de cariño y respeto. "Carlos es familia. Has compartido un proyecto vital, has hecho una familia. Para mí, Herrera ha sido, es y será", afirmó.

Pero no quiso entrar en las razones que les llevaron a separarse en 2011 después de 20 años de matrimonio y dos hijos en común. Desde entonces, siguen siendo amigos y se han dado apoyo en momentos clave de sus vidas. En febrero pasado la periodista navarra acompañó a su exmarido tras el fallecimiento de su madre, Blanca Crusset. "Es irremediable que nos queramos", dijo.